Жители Дрейлини: Центр логистики Depo может парализовать движение транспорта в округе

Самоуправление Стопиньского края завершило общественное обсуждение проекта строительства центра логистики для сети строительных магазинов Depo. Согласно письму в распоряжении портала DELFI, активисты из Дрейлини обеспокоены, что строительство и работа центра может парализовать движение в округе.

Центр логистики Depo будет расположен рядом с IKEA, за торговым центром Sāga, который сейчас строится. Согласно проекту, переданному на общественное обсуждение, его площадь составит 80 000 квадратных метров и там будет от 80 до 100 стоянок.

Жители Дрейлини бьют тревогу. С учетом того, что центр логистики будет расположен рядом с двумя торговыми центрами, а также вблизи вскоре будет сдан в эксплуатацию проект многоквартирных домов на 2000 жильцов, активисты опасаются, что существующая инфраструктура не справится с транспортной нагрузкой. Ситуацию может усугубить светофор, который хотят построить на одном из перекрестков, так как он застопорит и так большой поток автомобилей. От этого пострадают не только водители, но и жители близлежащих частных домов, которым придется дышать выхлопами, указано в письме.

В открытом письме активисты сообщают, что этот центр логистики практически в два раза больше крупнейшего центра логистики сети магазинов Maxima, построенного в Таллине в 2016 году. Согласно общественно доступной информации, там поток грузовых автомобилей составляет до 300 машин в день. Жители обеспокоены, что реальный поток автомобилей склада Depo окажется в два раза больше и полностью парализует движение в округе.

Стопиньское самоуправление считает, что центр логистики не окажет существенного влияния на поток транспорта в округе — туда в день будут приезжать около 40 машин и уезжать столько же. Поэтому нынешней инфраструктуры достаточно. Поток грузовых автомобилей, по мнению муниципалитета, не затронет частные и жилые дома в Дрейлини.

Портал DELFI обратился в Depo с вопросом, действительно ли планируется, что центр логистики будет обслуживать не более 40 машин в день. Спустя неделю предприятие так и не предоставило комментария.