Жители Гризинькалнса жалуются на грязную воду из-под крана

С 25 мая и до ночи 27 мая Rīgas ūdens будет проводить работы по прочистке труб магистрального водопровода в районе улицы Чака и окрестностей. Жители Гризинькалнса жалуются на то, что из крана временами течет грязная вода, сообщает LETA.

Поскольку вода содержит множество химических элементов, на стенах труб образуется осадок. Когда он отделяется от стен (обычно из-за ремонтных работ), может течь ржавая или черноватая вода. Ржавая получается из-за железа, черноватая — из-за марганца.

С 2017 года Rīgas ūdens периодически устраивает процедуру прочистки труб. С помощью технологии воздушно-водных толчков осадок отделяется от стен трубы и ему дают вытечь.

Работы планируется проводить ночью с 22:00 до 7:00, поэтому жители столкнутся с неудобствами по минимуму. Если все же вода будет грязной, ей нужно дать протечь.

Прочищаться будут трубы на улице Чака от улицы Пернавас до улицы Блауманя, на улице Марияс от Блауманя до Райня, на Пернавас от Яня Асара до Чака и на Матиса от Тербатас до Авоту.