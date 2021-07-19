Жители Ильгюциемса и Дзирциемса — против соседства с приютом и вытрезвителем для бездомных

Общество жителей районов Ильгюциемс и Дзирциемс выступают против публично озвученного намерения Рижской думы создать в Ильгюциемсе приют и вытрезвитель для бездомных. Столичное самоуправление рассматривает такой вариант с целью изгнать бездомных из района Центрального рынка.

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Организация, объединяющая жителей Ильгюциемса и Дзирциемса, подчеркивая, что понимает необходить обеспечивать услуги приюта, утверждает, что перенос приюта с места на место социальную проблему в городе по существу не решит. По мнению общества, в решении социальных проблем города должны участвовать солидарно все районы. В окрестностях Дзирциемса и Ильгюциемса на улице Эйженияс уже работает приют, в этих же районах есть несколько социальных домов, а также Ильгюциемская тюрьма.

"Несправедливо переносить груз социальных проблем с центра на район Ильгюциемса", — считает общество.

По мнению организации, переезд приюта из центра в Ильгюциемс негативно скажется на маршрутах общественном транспорта — 5-м трамвае и 3-м автобусе. По этим маршрутам ездят не только непосредственно жители районов, но и студенты, школьники, которым нужно добираться до учебных заведений. На 3-м автобусе (Плявниеки-Даугавгрива) рижане из разных районов едут на отдых к морю.

Общество считает, что у территории между улицей Даугавгривас и каналом Зунда, где собираются устроить приют с вытрезвителем, большой потенциал развития. Если привести в порядок и очистить набережную Намея на участке от улицы Дурбес до улицы Уденс и далее до улицы Твайконю, жители и гости Риги получат новое городское пространство для отдыха и культурных мероприятий. Причем, общество подчеркивает, что такое преобразование не потребует больших средств. Берег канала Зунда территориально связан с Дзегужкалнсом и парком Нордекю, а также с историческим индустриальным наследием.

"Развитие Дзирциемса и Ильгюциемса связано с инновационной и научной инфраструктурой "Мили знаний", которую формируют находящиеся в окрестностях вузы, научные учреждения, культурные и лечебные учреждения. Все это — при сохранении культурно-исторического наследия Пардаугавы, с использованием преимуществ, которые дает соседство с водоемами и близость к центру города", — поясняет Общество районов Дзирциемса и Ильгюциемса.

Общество районов Дзирциемса и Ильгюциемса изложило свое мнение о переносе приюта с вытрезвителем в письме, которое отправлено мэру Риги Мартиньшу Стакису (Par!/Прогрессивные), вице-мэру Эдварду Смилтенсу (Латвийское объединение регионов), председателю Комитета по социальным вопросам Виестурсу Клейнбергсу (Par!/Прогрессивные) и другим депутатам Рижской думы. Общество призывает городскую власть обсудить свои планы с жителями районов.

Как ранее сообщалось, в Риге обсуждаются возможности освободить центр города от выпивающих бездомных. В частности есть идея перенести приют с вытрезвителем из центра города в район улицы Даугавгривас на заброшенную территорию.

Сейчас в Риге есть только один приют, который оказывает услуги вытрезвителя бездомным. Это приют Латвийского Красного креста на улице Гайзиня — рядом с Центральным рынком.