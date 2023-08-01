Жители Иманты добились снижения скорости на нескольких улицах

Департамент сообщения Рижской думы ввел жесткие ограничения скорости на отдельных улицах в двух районах столицы — в частном секторе в Иманте и в районе Скансте. Этого добивались местные жители, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"В Иманте это решение снизить скорость движения в районе частной застройки пришло именно от жителей окрестных районов. Именно они настояли на 20 километрах в час, а не 30", — объяснил Янис Вайводс, исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы.

Свое желание жители Иманты обосновали тем, что на этих улицах нет тротуаров, а там часто гуляют дети. Кроме того, многие прокладывали через частный сектор в районе улиц Цериню и Маза Золитудес транзитные маршруты, поскольку не так давно там положили хороший асфальт. А теперь там будут ездить меньше: это направление, например, перестало предлагать навигационное приложение Waze.

Изменения появились и в другой части города. Зоны "замедленного" движения появляются в разных частях города — в том числе и в центральной, в Чиекуркалнсе, Агенскалнсе и Гризинькалнсе. В районе Скансте на улицах Зирню, Весетас и Спорта ввели зону ограничения — 30 км в час.

Департамент сообщения не ограничится только установкой знаков: там появятся лежачие полицейские и "засады" с радарами.