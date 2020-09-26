Жители Иманты и Золитуде обеспокоены, что Rail Baltica испортит окружающую среду районов

"Мы не хотим виадук под окнами" — жители Пардаугавы недовольны планами столичной думы построить автомобильный виадук между Имантой и Золитуде в рамках проекта Rail Baltica. Вместо этого ж/д пути, которые, по их мнению, еще сильнее разделят два района, они предлагают поднять на эстакаду. Но авторы проекта считают такое решение технически сложным и слишком дорогим, сообщает Русское вещание LTV7.

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Золитуде и Иманта — два района, которые разделены железной дорогой. Соединяет их переезд на улице Золитудес. Сейчас — наземный, но когда в Риге активно начнется строительство Rail Baltica — все поперечные соединения автодорог должны будут стать или виадуками, или туннелями. Иначе пересечь железную дорогу будет нельзя. Поэтому рождаются споры — как и где соединять районы. Между Имантой и Золитуде планируется построить воздушный мост, соединив улицу Анниньмуйжас и Анниньмужский бульвар. Население обоих районов — против.

Солвита, жительница Иманты, считает, что это лишит жителей мест для прогулок. Наталья указала на то, что виадук может негативно повлиять на стабильность построек рядом. Илья предлагает поднять железную дорогу над землей, а внизу оставить пространство для автомобилей и пешеходов.

Однако препятствия для реализации такого сценария видят и в предприятии RB Rail, и в департаменте городского развития Рижской думы.

"В 2015 году эта идея оценивалась, но позже было решено строить железную дорогу на земле, чтобы не ухудшать окружающую среду. Мы говорим об огромной инфраструктуре в несколько путей! Это сильно влияет и визуально, и в плане шума и вибраций", — сказал Гирт Браманс, региональный руководитель RB Rail.

К тому же, железная дорога на виадуке может быть очень громкой. Но дело не только в этом, говорит Инесе Сирма, заместитель директора департамента городского развития РД. На земле уже находится железная дорога. Пускать ее под землей — дорого. Строить эстакаду — значит поднимать все железнодорожные пути на протяжении нескольких километров, это тоже очень дорого.

Помимо всего прочего, жители Иманты и Золитуде переживают и за переходы для пешеходов. Если сейчас попасть на другую сторону довольно просто, то уже через несколько лет ходить придется по туннелям. Длина одного из них может составить 248 метров.

Впрочем, в департаменте городского развития отмечают: общественное обсуждение проекта в его нынешнем виде, скорее всего, состоится в следующем году.