Жители Иманты протестуют против вырубки деревьев для строительства новых жилых домов
Foto: AS „Latvijas valsts meži” arhīvs

На улице Дубулту собираются построить три новых шестиэтажки. Жильцы ближайших домов против: не хотят лишиться привычных берез, кленов и дубов. Как пишет Neatkarīga, к строительной площадке на прошлой неделе вышло несколько десятков людей, недовольных планами компании-застройщика Audra S.

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В конце советской эпохи, когда только началась застройка Иманты, ее жителям уже пришлось побороться за деревья, которые растут там уже 70-100 лет. Тогда их удалось остоять.

"Это единственное такое место для нас. Больше такого нет!" — цитирует издание местного жителя Андриса.

Жильцы опасаются, что из-за новых домов в их окна не будет попадать свет, а строительные работы могут повредить теплотрассу и стены домов.

Речь идет о вырубке одного дуба (70 сантиметров в обхвате), 13 берез и 6 кленов. Взамен застройщик обещает высадить 30 деревьев и 50 кустов. Однако люди недоумевают — где могут поместиться эти посадки после окончания стройки и почему они узнали о проведении общественного обсуждения буквально в последний момент. Опрос жителей заканчивается 31 июля. Сейчас местные жители собирают подписи против этого строительства.

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