Жители Калнциемса выступили против строительства завода по переработке аккумуляторов

Новый завод в Калнциемсе планирует перерабатывать 15 тысяч старых аккумуляторов в год. Аккумуляторы для него — сырье, а конечный продукт — свинец. Почти 9 тысяч тонн в год. Из-за споров с местными жителям открытие завода задержалось на четыре года. Жители Калнциемса выступают против, поскольку производство опасное, но у предпринимателей все документы на руках и победа в суде, сообщает Русское вещание LTV7.

Старые индустриальные помещения в Калнциемсе предприятие EcoLead купило в 2012 году. С того самого момента начались споры с местными жителями, им не понравилась идея строительства завода по переработке аккумуляторов. Против собранно более тысячи подписей. Суды тянулись несколько лет, дело дошло до Верховного суда. Выиграть дело населению Калнциемса не удалось. 17 мая завершилось общественное обсуждение о присвоении EcoLead разрешения на загрязняющую деятельность категории А. Ее обычно выдают объектам, где велик риск загрязнения среды.

Пока шли суды, предприятие реконструировало старые здания, скоро все будет готово к работе. Местные опасаются, что производство навредит реке Лиелупе, расположенной неподалеку.

"В самом проекте уже заложено, что 65 тонн диокида серы будет выбрасываться в воздух. Это очень вредно! Оно не осядет тут, оно разлетится и до Риги, и до Юрмалы, и до Елгавы. Диоксид серы осядет на крыши домов, потом смоется. Пойдет в Лиелупе, Юрмалу, во все эти национальные парки", — считает местная жительница Жанна.

Член правления EcoLead Денис Ульянов успокаивает — 65 тонн диоксида серы в атмосферу — это, по его словам, немного. Про стоки в Лиелупе представители завода говорят так: вся ливневая вода на заводе собирается в специальном резервуаре, и если измерения не покажут загрязнения, она уйдет в канализацию. В противном случае — пускается в производственный процесс, после чего вредные вещества либо фильтруются, либо в виде диоксида серы в пределах нормы уходят в атмосферу.

30 мая завершится срок подачи предложений к общественному обсуждению. Его организатор — Госслужба среды.

"У госслужбы среды нет опасений. Этот процесс оценивали многие учреждения. Есть оценка влияния на окружающую среду. Выдвинуты условия для начала деятельности. Есть решение Верховного суда и решение самоуправления. Но, конечно, для опасений жителей есть основания. Это устройство по переработке отходов категории А. И, конечно, она создает выбросы. Но ее влияние на среду можно ограничить", — прокомментировали в Госслужбе среды.

Предположительно выдать разрешение на работу служба среды может до 16 июля. При условии, что все условия по ограничению вреда среды будут соблюдены. В таком случае — завод запустят вначале следующего года.