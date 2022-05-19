Жители Латвии, бесплатно поселившие у себя украинских беженцев, начнут получать господдержку

Жители Латвии, бесплатно поселившие у себя украинских беженцев, с сегодняшнего дня смогут получать поддержку от государства, предусматривают вступившие в силу поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

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Физическое лицо будет иметь право на компенсацию для покрытия дополнительных расходов, связанных с проживанием украинцев. Пособие составляет 100 евро в месяц за первое поселенное лицо и 50 евро в месяц за каждого последующего человека, но не более 300 евро в месяц за проживающих в одном жилище.

Для получения компенсации владелец жилья или уполномоченное им лицо в течение 14 дней с начала приема гражданина Украины должны подать заявление о компенсации в самоуправление, на административной территории которого находится жилье. Заявление будет рассмотрено в течение месяца, и пособие за текущий месяц будет перечислено до 10 числа следующего месяца.

Компенсация за проживание будет предоставляться на срок не более 90 дней со дня прибытия беженцев, но не ранее, чем с 1 мая 2022 года.

При наличии у физического лица нескольких жилых помещений, в которых размещены граждане Украины, компенсация может быть получена за каждое жилище.

Поддержка относится только к тем домохозяйствам, которые готовы разместить граждан Украины на добровольной основе и без оплаты.