Жители Латвии мечтают брать двухнедельный отпуск каждые 2-3 месяца

Большинство жителей Латвии уходят в отпуск один-два раза в год, но в идеале хотели бы отдыхать пару недель раз в два-три месяца, или отдыхали бы все лето, а на работу выходили в прохладное время года. Об этом свидетельствует опрос IKEA.

Отпуск, особенно для молодых респондентов из Латвии — очень важен. Только 13% респондентов ответили, что их не волнует наличие выходных.

На вопрос об отпуске мечты, 36% респондентов ответили, что хотели бы отдыхать пару недель раз в один-два месяца, 30% ответили, что с удовольствием отдыхали бы все лето, а остальное время года работали. Лишь 4% ответили, что хотели бы отдыхать каждый день, а 5% респондентов хотели бы больше выходных каждую неделю.

В реальности большинство респондентов уходят в отпуск один (29%) или два (38%) раза в год, а у 16% респондентов отпуска вообще не бывает, в основном это касается пожилых людей, в возрасте от 60 до 74 лет.

Артур Миксонс, врач-психотерапевт, отдела психосоматики из Рижского университета Страдини рассказывает: "Важно понимать причину желания часто уходить в отпуск. Возможно это накопившаяся усталость и необходимость физического и эмоционального отдыха, или же это желание на время уйти с работы, убежать от проблем или ответственности. Если это второй вариант, то отпуск ничего не решит, и человек вернется на работу с большей неудовлетворенностью, ведь он вернется к тому, от чего убегал".

Отвечая на вопрос о самых главных факторах идеального отпуска, 68% респондентов, особенно женщины, ответили, что это смена обстановки и возможность избежать рутины. У 60% респондентов идеальный отпуск ассоциируется с теплой погодой, а 57% ответили, что для них важна природа. Опрос показал, что именно этих факторов больше всего людям не хватает в ежедневной рутине.

Миксонс поясняет, что людям с интенсивным графиком работы необходимо искать возможность ежедневного отдыха, чтобы снизить риск эмоционального перегорания: "Есть множество возможностей отдыха, но каждый знает свой — для кого-то это отдых на природе, для других это путешествие, кто-то любит побыть дома в тишине и почитать книгу — нет единого метода для всех", — говорит врач-психотерапевт.

Психологи замечают, что важно находить время на отдых каждый день, и лучше всего с этим поможет справиться сад, дача или балкон.

Байба Фрейя, руководитель отдела интерьер дизайна магазина IKEA делится советом, что и дома можно каждый день создавать ощущение отпуска: "Большинство респондентов ответили, что предпочитают отпуск в странах Европы или путешествию по Латвии, в тоже время, каждый пятый респондент из Латвии, назвал дом лучшим местом для отдыха. Красиво обустроенный дом, действительно может стать идеальным местом для отдыха, особенно если у вас есть балкон, там вы сможете наслаждаться природой даже в центре бурлящего города".

В ходе опроса 34% респондентов ответили, что балкон — отличное место для отдыха, остальные считают, что балкон лучше держать пустым или хранить там вещи.

Дизайнер советует создать на балконе небольшой оазис для отдыха, где можно отдохнуть в любое время. "Свой дом мы можем преобразовать, как захотим. Обустройте дома небольшую зону для отдыха. Для этого много не нужно — всего пару мелочей уже создает настроение. Например, освежитель воздуха с ароматом природы, горшки с цветами, растениями, и удобные кресла. Создайте место для отдыха, где можете отключиться от ритма и отдохнуть. Если каждый день у вас будет место и время для небольшой передышки, дождаться следующего отпуска будет проще", — рассказывает Фрейя.

Небольшой балкон, по ее подсчетам, можно обустроить за 40-50 евро.