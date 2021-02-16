Жители Латвии могут принять участие в отборе астронавтов

Во вторник состоится дистанционная пресс-конференция о подаче заявок и отборе астронавтов, который организует Европейское космическое агентство (ЕКА).

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Впервые за 11 лет ЕКА ищет новых астронавтов для работы с нынешними астронавтами, поскольку Европа вступает в новую эру освоения космоса, подчеркивает министерство. Жители Латвии также будут иметь возможность принять участие в отборе.

Подача заявок на вакансии астронавтов будет проходить с 31 марта по 28 мая на карьерном портале ЕКА. За этим последует отбор в шесть этапов, который завершится в октябре 2022 года. По данным министерства, ЕКА стремится к увеличению гендерного разнообразия среди сотрудников и особенно призывает женщин подавать заявки.

Пресс-конференция будет транслироваться на сайте ЕКА.