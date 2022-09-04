Жители Латвии полагают, что предприниматели поднимут цены на товары и услуги

Для того, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, 68% латвийских предпринимателей повысят цены на товары и услуги. В возможном кризисе пострадает пищевая промышленность, а также малые и средние предприятия. Такая информация получена в ходе опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Baltic International Bank SE.

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Жителей Латвии спросили, как, по их мнению, большинство предпринимателей будут бороться с повышением цен на энергоносители в ближайшем будущем, где большинство или 68% ответили, что будут расти цены на товары и услуги для покупателей, в свою очередь только 10% респондентов ответили, что бизнесмены не только повысят цены на товары и услуги, но и сократят свою долю прибыли. Третий наиболее часто упоминаемый ответ, который выбрали 5% населения, — рассмотрят вопрос о закрытии бизнеса.

"Нынешняя ситуация не радует, так как жители прекрасно понимают, что рост цен на энергоресурсы отразится не только на коммунальных платежах, но и на стоимости товаров и услуг. Это означает, что важно искать любые методы и решения для поддержки не только людей и их повседневных потребностей, но и предпринимателей, чтобы их предложение было доступно населению с точки зрения финансов и расходов", — говорит менеджер по маркетингу SE Baltic International Bank Янис Лицис.

Наиболее скептически настроено население в возрасте от 60 до 74 лет, которое в 74% случаев высказало мнение, что предприниматели, скорее всего, повысят цены на товары и услуги, чтобы бороться с ростом цен на энергоносители. Интересно, что жители с основным образованием выбрали этот ответ лишь в 46% случаев, в отличие от 70% и 69% тех, кто имеет специальное и высшее образование.

На вопрос, предприниматели какой отрасли больше всего почувствуют рост цен на энергоносители, 56% респондентов отметили, что это будут производители продуктов питания, а 47% сказали, что малые предприятия любой отрасли. Металлообработка заняла третье место с 40%, за ней следуют поставщики транспортных услуг, гостиничный бизнес и легкая промышленность.

"Результаты опроса населения показывают, что люди готовятся к тому, что продукты будут дорожать, а значит, придется считаться с дополнительными ежедневными расходами. Наряду с другими платежами, это критический показатель, так как он касается абсолютно всех жителей Латвии, поэтому принимающим решения и политикам рекомендуется начать поиск решений уже сейчас, чтобы не подвергать большую часть общества риску бедности", — отмечает Лицис.

Проведя анализ данных, можно сделать вывод, что мужчин особенно беспокоит металлообрабатывающая промышленность, так как 47% из них отметили, что эта отрасль особенно сильно пострадает из-за роста цен на энергоносители, среди женщин такой выбор сделали 34%. В свою очередь, женщин больше волнует отрасль гостеприимства (гостиницы, гостевые дома, предприятия общественного питания) – 36% высказывают мнение, что цены на энергоресурсы существенно повлияют на эту отрасль, в то время как среди мужчин ее выбрали только 28%.

На вопрос, как государство может помочь компаниям преодолеть рост цен на энергоносители, 42% ответили, что следует искать комплексное решение, включающее как налоговые вопросы, так и определение максимальной цены на энергоресурсы. Столько же респондентов считают, что достаточно лишь установить регулируемую максимальную цену на газ, электроэнергию и топливо. В свою очередь, 26% заявили, что проблему повышения цен на энергоносители может помочь решить поддержка ЕС.

Можно сделать вывод, что женщины чаще или в 31% случаев полагаются на поддержку Европейского союза, а вот мужчины настроены более скептически, выбрав этот вариант ответа лишь в 26%. Молодые люди чаще верят, что Европа поможет пережить энергетический кризис, - 33% рассчитывают на поддержку Евросоюза, в отличие от других возрастных групп, которые реже выбирали этот ответ.