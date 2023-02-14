Жители Латвии после выхода на пенсию живут меньше, чем в большинстве других стран Европы

Латвийские пенсионеры живут недолго. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg, изучившие статистические данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят, в том числе, 22 из 27 стран Евросоюза.

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Как отмечают авторы исследования, страны во всем мире сейчас сталкиваются с одной и той же дилеммой. С одной стороны, растет ожидаемая продолжительность жизни, что позволяет увеличить время, которое человек проводит на заслуженном отдыхе. При этом повышение доли пенсионеров среди населения создает дополнительную нагрузку на экономику, поэтому государства стимулируют своих жителей оставаться на рынке труда как можно дольше.

В результате, подчеркивает Bloomberg, в некоторых странах продолжительность жизни на пенсии не просто перестала расти, а даже начала сокращаться, поскольку фактический возраст выхода на пенсию увеличивается быстрее, чем средняя продолжительность жизни. Так, в 2000 году в странах ОЭСР женщины проводили на пенсии в среднем 23,4 года, а в 2019-м — уже 22,7. Для мужчин аналогичная статистика более обнадеживающая: за 19 лет показатель вырос с 17,7 до 18,1 лет. При этом ожидаемая продолжительность "здоровой" жизни у женщин сократилась с 17,8 до 16,4 лет, а у мужчин после роста в 2000-х годах вернулась к среднему значению 13 лет.

Журналисты отмечают, что использовали данные за 2019 год — последние из доступных в открытой базе статистики ОЭСР, поэтому их исследование не учитывает влияние пандемии Covid-19, которая существенно сократила продолжительность жизни во многих государствах.

Средняя продолжительность жизни в странах ОЭСР для мужчин в возрасте 60 лет составляла 82 года, а средний реальный пенсионный возраст (когда человек действительно перестает работать, а не получает формальное право на государственную пенсию) — 64 года. При этом общее время, проведенное на пенсии, существенно отличается от страны к стране: мужчина в Мексике может рассчитывать в среднем на 12,9 лет заслуженного отдыха, а во Франции — на 23,3 лет. Аналогичным образом обстоит дело и со "здоровой" жизнью пенсионера, которая в зависимости от страны в среднем длится от 7,7 до 18,5 лет.

По итогам исследования Bloomberg, дольше всего пенсионеры живут во Франции, Люксембурге и Бельгии (около 23 лет), пенсионерки — в Люксембурге, Франции и Греции (больше 26 лет). Меньше всего времени на заслуженном отдыхе проводят жители Мексики обоих полов.

В обоих рейтингах Латвия занимает место в конце списка. Латвийские мужчины в среднем проводят на пенсии порядка 14 лет — это 35-е место из 38, хуже обстоят дела только в Чили, Колумбии и Мексике. Столь низкие показатели можно объяснить тем, что в Латвии самая низкая среди стран ОЭСР средняя продолжительность жизни у мужчин, а возраст фактического выхода на пенсию — незначительно ниже среднего. У женщин после завершения карьеры времени в среднем больше — около 20 лет, по этому критерию Латвия расположилась выше Швеции, Новой Зеландии, Эстонии, Южной Кореи, США и Мексики.