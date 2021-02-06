Жители Латвии с симптомами Covid-19 до 6 апреля могут сдать анализ без направления врача, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Если у человека появились симптомы заболевания, например, признаки острой респираторной инфекции, повышенная температура, нарушение обоняния, потеря вкуса, тест на "Covid-19" можно сдавать без направления врача, предварительно подав заявку на проведение теста.

В свою очередь люди, вернувшиеся в Латвию из Великобритании или Южно-Африканской Республики, могут сдать анализ даже при отсутствии симптомов болезни.

В министерстве пояснили, что такое решение было принято ввиду стремительного распространения нового штамма SARS-CoV-2 в этих странах.

Направление на анализ пациентам выдает также семейный или другой лечащий врач. В ситуациях, когда анализ необходимо провести срочно, врач указывает это в направлении.

Минздрав напоминает, что сдача теста перед планируемой поездкой за границу — платная услуга. Большинство поставщиков услуг тестирования на Covid-19 также предоставляют перевод результатов анализа, но лаборатория должна быть проинформирована о необходимости перевода до сдачи теста.

В министерстве подчеркнули, что анализ на Covid-19 можно сдать только по предварительной записи.