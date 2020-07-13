Жители Латвии сдали 76 тонн шин

В начале нынешнего лета уже третий год подряд компания AJ Power Recycling проводила экологическую акцию "Дай шинам вторую жизнь", в рамках которой в 8 городах Латвии — Елгаве, Бауске, Огре, Балдоне, Юрмале, Тукумсе, Риге и Олайне — водители могли бесплатно сдать изношенные шины. Отзывчивость населения была неожиданно большой — в рамках кампании водители сдали около 9000 изношенных шин, что в целом составило почти 76.5 тонны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В течение 2019 года произошло несколько опасных пожаров, которые возникли в местах неразрешенного хранения шин, причинив существенный вред окружающей среде и создав угрозу для жизни людей. Целью экологической акции является информирование о вреде изношенных шин и возможностях их сдачи для переработки и повторного использования.

В прошлые выходные изношенные шины можно было сдать в Риге и Олайне. В Риге было сдано 13.5 тонны, что составляет примерно 1500 изношенных автомобильных шин. В свою очередь в Олайне жители расстались с 6 тоннами или почти 700 шинами.

Кампания в июне проходила также в Елгаве, Бауске, Балдоне, Огре, Юрмале и Тукумсе, где было собрано примерно 57 тонн шин. Рекордное количество людей было отмечено в Елгаве, где жители сдали более 14 тонн шин. Во многих местах интерес и отклик людей были настолько большими, что возле пунктов сдачи можно было наблюдать длинные автомобильные очереди.