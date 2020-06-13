Жители Латвии стали реже вызывать неотложку

В прошлом году бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) выехали на 364 914 вызовов, что на 9,7% меньше, чем в 2018 году (403 911), говорится в годовом отчете СНМП.

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198 660 вызовов или 54,4% были к пациентам в критическом состоянии.

Доля своевременно выполненных вызовов составила 82,8%.

В прошлом году поступило значительно меньше жалоб на работу СНМП — 28 по сравнению с 57 годом ранее.

На приобретение необходимых медикаментов и медицинских материалов было истрачено 547 813 евро, что на 21 000 евро больше, чем годом ранее. 1,09 млн евро истрачено на обновление медицинской аппаратуры.

В прошлом году воздушный транспорт СНМП был использован всего один раз.