Жители Латвии в среднем за день проходят три километра и проезжают 32 км

В 2021 году 73% населения Латвии в возрасте от 15 до 84 лет совершали хотя бы одно движение вне дома в день. В среднем они проходят 3,1 километра в день, что на 0,4 километра больше, чем в 2017 году.

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Согласно исследованию Центрального статистического управления о движении населения, в прошлом году житель Латвии в среднем проезжал 32,2 километра в день и проводил в дороге 80 минут. Наиболее распространенные причины поездок - работа (32,4%), покупки (27,5%) и отдых (21,7%).

Мобильные и немобильные жители Латвии



Мобильными считаются те жители, которые выезжали за пределы своего дома хотя бы один раз в день опроса. В 2021 году мобильными были 73% жителей Латвии, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в 2017 году.

В будние дни мобильность латвийцев была выше (76%), чем в выходные и праздничные дни (65,8%). В 2017 году 82,7% населения Латвии ездили в будние дни, а 69% - в праздничные дни.

В прошлом году на 6,7 процентных пункта скратилось количество жителей, ездивших в будние дни. Это можно объяснить возможностью работать и учиться удаленно, созданной под влиянием Covid-19.

В день опроса 25% респондентов остались дома в связи с краткосрочными или длительными проблемами со здоровьем (30,3%), по причине каникул в школе или отпуска на работе (21,1%), у них не было необходимости куда-то идти или ехать (19,8%), имели удаленную работу или учебу (11,2%), по причине плохих погодных условий (9,4 %), либо из соображений безопасности (8,1 %). Еще 2% населения в день опроса находились за пределами Латвии.

Количество ежедневных перемещений латвийцев



В прошлом году в среднем на одного жителя Латвии приходилось 2,8 поездки в день (в 2017 году – 2,7). В будние дни число поездок было выше (2,8), а в праздничные дни – ниже (2,6).

Как и в 2017-м, в 2021-м наибольшее количество поездок в день было связано с сопровождением кого-либо, чаще всего – сопровождением детей в школу или дошкольное учреждение (2,5), далее следовали покупки (2,1), другие цели (2,1) и работа (2).

Наибольшее количество поездок в день по видам транспорта совершили водители легковых автомобилей (2,8) и их пассажиры (2,2), а также жители, передвигающиеся на велосипеде и пешком (2,1).

Если сравнивать количество поездок по типу топлива легковых автомобилей, то больше всего поездок в день совершали владельцы автомобилей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания (2,8).

Расстояние и время передвижения



В 2021 году в среднем жители Латвии тратили больше всего времени на поездку на поезде (82 минуты), преодолевая в среднем 59 км в день. За рулем автомобиля они проводят в среднем за день 68 минут, проезжая 47 км, а в качестве пассажира автомобиля - 59 минут (44 км).

В среднем за день поездка на автобусе занимала 64 минуты (23 км), на велосипеде - 55 минут (10 км), на электромобиле (в том числе электросамокат и электровелосипед) - 55 минут (14 км), на трамвае - 47 минут (8 км), на троллейбусе - 45 минут (9 км). Прогулка пешком в среднем составляла 51 минут (3,1 км),

В Латвии общая дневная пройденная дистанция - 32,2 км, при этом в городах этот показатель на 11,2 км меньше (21 км). В 2017 году горожане проходили по 20,4 км в день, в целом по Латвии показатель составлял 29,6 км.

Если в 2017 году наибольшее расстояние в день при коротких поездках до 300 км преодолевали автомобили с дизельными двигателями (46,7 км), то в 2021-м на первое место вышли автомобили с автогазовыми/бензиновыми двигателями (60,3 км).

Как и в 2017 году, наибольшее расстояние и больше всего времени было затрачено на командировки по Латвии. Также отмечается, что в 2021 году жители Латвии чаще всего делали покупки, отправляясь в магазин пешком, выбирая магазины недалеко от места жительства. Поэтому и среднее расстояние до магазина в день также самое маленькое (12 км).

Заполняемость легковых автомобилей

Среднее количество людей в машине во время поездок по Латвии составляет 1,7 человека, в городах этот показатель чуть ниже (1,5). Количество людей в машине существенно различается в будни (1,5) и в выходные/праздничные дни (2,2).

Пассажиро-километры жителей Латвии

Если в 2017 году все жителм Латвии в возрасте от 15 до 84 лет проехали 12 млрд пассажиро-километров, то в 2021 году - на один миллиард меньше (порядка 11 млрд пассажиро-километров). Это составляет 7290 пассажиро-километров в год на одного жителя, что более чем в три раза превышает расстояние от Латвии до Парижа.

Автомобильным транспортом было пройдено 9,7 млрд пассажиро-километров (87,6%), пешком - 3,9% от общего числа пассажиро-километров.

Устойчивые виды транспорта

К устойчивым видам транспорта относятся ходьба, езда на велосипеде, поездки на электротранспорте, общественном транспорте, автомобилях (на электрическом или гибридном двигателе и использующих мультимодальную транспортную систему).

В 2017 году 2 миллиарда пассажиро-километров (16% всех пройденных пассажиро-километров) были совершены с использованием экологичных видов транспорта. В 2021 году произошло снижение - 13% (1,5 миллиарда) всех пассажиро-километров были выполнены с использованием экологически чистых способов передвижения.

Опрос проводился с конца августа по начало декабря 2021 года, методом случайной выборки. Было опрошено 9000 жителей Латвии в возрасте от 15 до 84 лет. Доля ответивших на опрос составила 60,4%.

В Латвии, следуя рекомендациям Евростата по статистике пассажиропотока, такое исследование было проведено всего во второй раз. Исследование софинансировалось из бюджетного проекта ЕС.