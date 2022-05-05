Жители Литвы и Эстонии более активно жертвуют Украине, чем латвийцы

Деньги, продукты питания и другие товары населению Украины пожертвовали 42% населения Латвии, тогда как жители соседних стран оказались более отзывчивыми: пострадавшим в результате военных действий в Украине помогли 49% жителей Эстонии и 78% — Литвы, свидетельствует опрос жителей Балтии, проведенный банком Citadele в апреле.

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Из 42% пожертвований, сделанных в Латвии, 29% составила денежная помощь, а еще 13% — продукты питания и другие товары. Чаще всего в Латвии пожертвования пострадавшим в войне в Украине делали женщины в возрасте от 30 до 39 лет.

В Литве и Эстонии намного больше людей помогли украинскому государству денежными пожертвованиями — 53% и 34% соответственно, еще 25% и 15% респондентов жертвовали продукты и бытовые товары, гласят результаты исследования.

В свою очередь, 40% респондентов в Латвии сообщили, что не делали пожертвований на поддержку Украины. На сегодня самые активные доноры живут в Литве: только 13% респондентов указали, что до сих пор не помогали украинцам. 9% населения всех трех стран Балтии признались, что пока не делали пожертвований на поддержку Украины, но планируют сделать это в ближайшем будущем.

Относительно небольшая часть латвийского общества — 2% — указывает, что помогают волонтерской работой и размещением военных беженцев. В Литве такой деятельностью занимаются 6%, а в Эстонии — 4% населения.

Опрос населения Балтии о пожертвованиях, сделанных в пользу жертв войны в Украине, в апреле этого года провел банк Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, при этом было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.