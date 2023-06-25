Жители Марупского края снова жалуются на запах от полей очистных сооружений

Жители Марупского края снова жалуются на запах от шламовых полей очистных сооружений предприятия SIA Rīgas ūdens, сообщает самоуправление края.

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В июне самоуправление и Государственная служба окружающей среды (VVD) получили жалобы от жителей Марупского края на неприятные запахи в окрестностях поселков Спилве и Бабите (Бабитская волость), которые распространяются от грязевых полей и грязехранилища в Варнукрогсе.

В ответ на жалобы VVD провела проверку и сделала вывод, что жалобы жителей Спилве и Бабите обоснованы. Например, во время проверки, проведенной 9 июня в Спилве на пересечении улиц Граву и Циелаву и на улице Жубишу 1 и 3 был выявлен неприятный запах.

В ходе проверки службой было установлено, что распылительное оборудование нейтрализатора запаха работает, но из-за сильно усилившегося северного ветра средство распылительного оборудования сдувалось из шламонакопителя. Служба поручила предприятию ​​Rīgas ūdes принять меры по предотвращению запахов.

В пояснении ​​Rīgas ūdens говорится, что ответственная компания Ekotakas должна провести дополнительные корректирующие действия, расширив периметр системы на 50 метров и установив дополнительные дозирующие форсунки в сторону поселков, чтобы применять их в сухую погоду.

В предыдущие годы тоже поступали жалобы жителей Марупского края на неприятные запахи с иловых полей очистных сооружений.

Для более точного отслеживания распространения запахов на шламовых полях предприятие SIA Rīgas ūdens установило в Варнукрогсе устройство контроля запаха, или так называемый "е-нос".

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году был 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия уменьшилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.