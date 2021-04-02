Жители, приглашенные в выходные на прививку, не могут получить направление от семейного врача
Foto: LETA

В пятницу, 2 апреля многие жители получили SMS с приглашением уже в эти выходные получить прививку от Covid-19, однако, чтобы это сделать, необходимо иметь направление от семейного врача, которое, как убедилось агентство LETA, в выходные получить очень сложно.

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Жители в социальных сетях жалуются на то, что получить направление в выходные дни очень сложно и подчас нереально. Как пояснила представитель бюро вакцинации Иева Стуре, приоритетно вакцинируемые не потеряют свое место в очереди, даже если еще нет направления.

По ее словам, чтобы человек мог получить прививку вне очереди, он должен доказать свою принадлежность к приоритетной группе. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, данные человека можно найти в регистрах болезней (онкология, диабет, ВИЧ и рассеянный склероз). Во-вторых, данные пациента можно найти в списках компенсируемых лекарств. По словам Стуре, если информация о претенденте есть в этих списках, то ему направление семейного врача не нужно. Также направление не требуется, если человек хочет вакцинироваться у семейного врача, так как именно он принимает решение, принадлежит ли пациент к приоритетной группе.

Для всех остальных требуется направление от семейного врача. По словам Стуре, те жители, которые уже получили приглашение вакцинироваться на Пасху, но у которых еще нет направления от семейного врача и на выходных они его получить не могут, после праздников получат информацию, где будет указано то учреждение, где можно будет получить прививку с направлением от семейного врача.

О ситуации проинформирован министр здравоохранения Даниэль Павлютс. В сети Twitter он указал, что Минздрав заранее призывал семейных врачей подготовить направления для своих пациентов, чтобы они могли получить прививку от Covid-19.

Как сообщалось, первые центры массовой вакцинации от Covid-19 в восьми городах Латвии начнут работу в субботу, 3 апреля. В субботу, воскресенье и понедельник будет открыто 12 центров. В субботу с 10:00 будут доступны три центра вакцинации в Риге — в выставочном центре "Кипсала", центре Atta и гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка.

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