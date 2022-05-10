Жители продолжают нести цветы к памятнику в парке Победы
Foto: LETA

Во вторник жители продолжили нести к памятнику в парке Победы цветы, несмотря на то, что рано утром территорию очистили, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.

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Также сегодня утром к памятнику пришли мужчина и женщина в майках в поддержку Украины. А некая женщина с ребенком в коляске одному из тех, кто принес цветы, посоветовала купить билет в один конец в Россию. Между сторонами произошла небольшая словесная перебранка.

В Государственной полиции сообщили, что никаких инцидентов сегодня утром в парке Победы зафиксировано не было.

Как сообщалось, 10 мая рано утром муниципальные службы Риги убрали цветы, возложенные 9 мая к подножию Памятника освободителям в Пардаугаве. При этом еще свежие цветы складывали в ковш трактора, сообщают очевидцы. В прошлые годы цветы у памятника оставались значительно дольше.

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