Жители считают налоговую систему в Латвии "несправедливой к людям"

Лишь каждый четвертый житель Латвии (26%) считает, что что налоговая система страны справедлива по отношению к населению. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS.

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Согласно результатам опроса, большинство жителей Латвии считает, что налоговая система в стране несправедлива по отношению к ним и их семьям. С утверждением о справедливости налоговой системы согласен лишь каждый четвертый респондент (26%).

27% населения совершенно не согласны с утверждением о справедливости налоговой системы в стране, а 40% скорее не согласны.

По сравнению с результатами прошлогоднего исследования, негативное отношение людей к налоговой системе выросло.

С утверждением о том, что налоговая система справедлива, не согласны 67% населения — это на 5% больше, чем годом ранее. В 2013 году показатель недоверия налоговой системе составил 76%, а больше всего недовольных было в 2010 году — 78%.

26% респондентов назвали налоговую систему в Латвии справедливой — на 4% меньше, чем в прошлом году.