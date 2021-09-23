Жители смогут вернуть деньги за билеты на мероприятия, которые не посетили из-за "ковидных" ограничений

Сейм установил порядок возвращения денег за билеты, купленные до 15 июня этого года, а также после этого дня, с которого изменился порядок посещения мероприятий. С 15 июня мероприятия могут посещать только жители с сертификатом Covid-19, подтверждающим вакцинацию или перенесенную болезнь, а также с негативным тестом.

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Жители смогут вернуть деньги за приобретенные до 15 июня билеты, если организатор мероприятия изменил правила проведения мероприятия и установил такие требования эпидемиологической безопасности, которые запрещают посещать мероприятие человеку, у которого нет действительного сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь, а также негативного теста на Covid-19.

Поправки внесены в законы, чтобы обеспечить право жителей вернуть деньги за приобретенные билеты на мероприятия, которые они не смогли посетить из-за установленных ограничений, поскольку не успели или не смогли вакцинироваться или же не привились по иным причинам и не болели Covid-19.

Планируется, что деньги за билеты, продававшиеся до 15 июня, будут возвращены до 31 октября этого года.

Как сообщила руководитель Отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, все те жители, которые не смогли посетить мероприятия, потому что получили позитивный, а не негативный тест на Covid-19, могут подать заявку на возврат денег до 31 декабря.

Деньги за билеты, поступившие в продажу после 15 июня, если человек за 48 часов до проведения мероприятия получил позитивный тест, должны быть возвращены в течение 30 дней с момента проведения мероприятия.

Поправки предусматривают, что посетители могут вернуть деньги за билеты, если не могут посетить мероприятие, которое организаторы перенесли на другое время. Поставщик услуги в этом случае после запроса должен вернуть деньги в срок не более шести месяцев с момента принятия решения о переносе мероприятия.

Лита Кокале указала, что организаторам культурных мероприятий через целевую программу Государственного фонда культурного капитала компенсируются на 80% из госбюджета суммы, возвращенные несостоявшимся зрителям. Это позволяет оградить организаторов культурных мероприятий от части убытков из-за непредвиденных обстоятельств.

Ранее Министерство культуры сообщило, что финансирование целевой программы "Компенсация за билеты организаторам культурных мероприятий" Государственного фонда культурного капитала будет доступно до 31 декабря. На эти цели зарезервировано объем финансирование, не превышающий 2,1 млн евро.

Финансирование выделяется после оценки Государственным фондом культурного капитала каждой поданной на участие в целевой программе заявки . Организаторам культурных мероприятий уже выплачено 1,6 млн евро.