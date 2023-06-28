Жители Украины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги до конца этого года
Foto: F64

Жители Украины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги до конца этого года, такое решение в среду, 28 июня, утвердила Рижская дума.

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Все прежние скидки для других групп пассажиров сохраняются в обязательных правилах Рижской думы.

Как сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, жители Украины, зарегистрировавшиеся в Рижском центре поддержки гражданских жителей Украины, могут получить 100% скидку на следующий период в билетных автоматах, расположенных на остановках или в торговых центрах.

Жители Украины должны загрузить имеющиеся э-талоны в билетные автоматы, чтобы получить 100% скидку.

Для получения скидки не нужно оформлять новый э-талон. Также получить скидку можно в Рижском центре поддержки гражданских жителей Украины по адресу ул. Амату, 4. Если у человека нет электронного билета, его выдадут при посещении.

Льготы в оплате проезда в рижском общественном транспорте — трамвае, троллейбусе и автобусе — доступны тем гражданам Украины, которые зарегистрировались в Рижском центре поддержки граждаских жителей Украины и проживают в Риге.

Детям из Украины, которые уже оформили и получили ученическую карту, не нужно никуда ехать и они могут продолжать пользоваться общественным транспортом со скидкой 100%.

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