Жители Украины смогут бесплатно пользоваться подземным паркингом у Дома конгрессов
Foto: LETA

Депутаты Рижской думы 10 марта поддержали предложение о предоставлении жителям Украины возможности бесплатно пользоваться подземной автостоянкой на улице Кр. Валдемара, 5А, чтобы те могли легко добираться до единого центра поддержки в Рижском Доме конгрессов. Об этом говорится в сообщении Рижской Думы для СМИ.

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Кроме того, в сообщении говорится, что каждый гражданин Украины, который прибыл в Латвию из раздираемой войной страны и обратился в Рижский центр поддержки за помощью, получит билет на 20 поездок в рижском общественном транспорте. Для детей дошкольного возраста проезд в общественном транспорте бесплатный.

Средства на помощь украинским беженцам будут выделены из бюджетной программы самоуправления на непредвиденные случаи.

Как сообщалось ранее, за три дня Рижский центр беженцев, размещенный в Доме конгрессов, обслужил 1500 семей.

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