Жители Украины смогут ездить бесплатно на региональном транспорте
Foto: LETA

Жители Украины смогут бесплатно ездить на региональном общественном транспорте Латвии. Это решение принял Сейм, чтобы поддержать украинцев, вынужденных покинуть свою страну из-за войны.

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С 11 марта граждане Украины и их члены семьи смогут бесплатно перемещаться по Латвии на региональном общественном транспорте – на поезде или автобусе. Для этого нужно будет предъявить удостоверение личности.

Бесплатный проезд не коснется маршрутов коммерческих автобусов (они отмечены буквой К на электронной табличке с указанием маршрута). А скидки на проезд в самоуправлениях будут назначать самоуправления.

Также приняты поправки, которые позволяют украинским гражданам регистрироваться в базе данных водителей такси Автотранспортной дирекции. Граждане Украины не должны будут владеть государственным языком для работы в такси.

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