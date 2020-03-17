Жители Валги и Валки смогут ходить на работу за границу и во время чрезвычайного положения

В случае, если житель Эстонии пересекает границу, чтобы пойти на работу в соседний город Валка в Латвии и вернуться домой в Валгу или наоборот, то в соответствии с установленным правительством исключением в этом случае на человека не распространяется при пересечении границы Эстонии требование изоляции. Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Зарегистрированные жители Валги, которые работают в Валке, могут пойти в Латвию на работу и вернуться в Эстонию без требования находиться 14 дней в изоляции при прибытии в Эстонию. Для этого человек в сотрудничестве с работодателем должен быть готов доказать, что он работает в Валке.

Жители Валки, которые работают в эстонской Валге, также смогут после восстановления пограничного контроля на внутренней границе пойти на работу в Валгу без требования находиться по прибытии в Эстонию 14 дней в изоляции. Для этого человек должен подать в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о разрешении пересечения границы в порядке исключения.

Ходатайство, в котором следует указать имя, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, место пересечения границы и документ, подтверждающий работу в Эстонии, следует подать по электронной почте ppa@politsei.ee или в пограничном пункте. Ходатайство будет рассмотрено при первой возможности в срок до 24 часов.

Департамент полиции и погранохраны сотрудничает с предприятиями, чтобы пересечение границы людьми, которые идут на работу в Валку и Валгу шло как можно более плавно, вне зависимости от того, является ли основанием трудовые отношения, выполнение договора или предпринимательство. В то же время людей просят оценить необходимость пересечения границы с ответственностью и бережно отнестись к своему здоровью и здоровью других людей.