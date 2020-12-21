Жители Валки ходят в Валгу на рождественский базар и в парикмахерские

Ограничения в Латвии и Эстонии сильно отличаются, и особенно это заметно в приграничных территориях, пишет портал Err.ee.

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Жители приграничных самоуправления Валга и Валка сохранили право беспрепятственного пересечения границы и решили не отказываться от идеи организовать общий рождественский рынок — если в Латвии это сейчас невозможно, то в находящейся буквально в одном шаге Эстонии уличная торговля разрешена.

Парикмахерские, маникюрные салоны, театральные представления и концерты в Латвии запрещены — а в Эстонии подобных ограничений нет. В Латвии ресторанам и кафе разрешено продавать еду лишь навынос — в Эстонии они пока что работают обычным способом.

Организующая внеклассную деятельность для детей студия Joy столкнулась с тем, чтобы ее маленькие подопечные не оказались в неравной ситуации из-за различия в ограничениях, введенных по обе стороны границы.

"В Латвии все закрыто, и уже давно. Там уже два месяца действует дистанционное обучение, и кружки по интересам все закрыты. Единственный такой островок остался — это Валга-Валка, тут невозможно границу провести, когда, например, муж работает в Валке, а жена — в Валге, и когда дети ходят в школу в Латвии, а кружки посещают в Эстонии", — говорит руководитель студии Joy Марина Еремина.

Как с эстонской, так и с латвийской стороны границы работают полицейские патрули. Латвийские пограничники также усилили контроль, проверяя, чтобы все въезжающие в Латвию заполняли специальную электронную анкету.