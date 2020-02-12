Жители Валмиеры услышали "взрывы": причиной оказались истребители НАТО

Как сообщает Facebook-сообщество Valmieras Pilsēta, в среду, 12 февраля, внимание жителей Валмиеры и окрестностей привлекли похожие на взрывы звуки. Выяснилось, что причина "взрывов" — патрульные истребители НАТО F-16, переходящие в ходе полета на сверхзвуковую скорость.

В Министерстве обороны Латвии подтвердили, что над окрестностями Видземе совершали плановые тренировочные полеты истребители F-16, которые базируются в литовском Шяуляе. истребителями звук не наносит вреда здоровью человека", — подчеркнули в ведомстве.

Миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. Первой страной, которая начала исполнение этой миссии была Бельгия.

В сентябре прошлого года ВВС Бельгии и Дании дислоцировали на базе ВВС Литвы в Шяуляй по четыре истребителя F-16. Бельгийцы присоединились к выполнению миссии с территории Литвы уже в девятый, а датчане — в седьмой раз.

Венгры и испанцы в Литве в миссии участвовали с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.