Жительница многоквартирного дома в Елгаве выиграла суд по делу о недостаточно горячей воде

Жилица одного из елгавских многоквартирных домов подала на управляющую компанию в суд — истица считала, что фирма обеспечивает недостаточно горячую воду, из-за чего постоянно приходится переплачивать. Разбирательство продолжалось год — женщина выиграла суд и получила компенсацию в размере 189 евро. Об этом сообщает Латвийское телевидение, пишет портал rus.lsm.lv.

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Инга Маркуте подала на управляющую компанию в суд, поскольку считала воду дома слишком прохладной. Женщина рассказала, что целый год из "горячего" крана у него текла прохладная вода температурой 36 градусов.

Согласно правилам Кабинета министров, в жилом доме температура горячей воды должна быть не ниже +55 градусов, и тот, кто отвечает за индивидуальную тепловую точку, должен это обеспечить.

В Елгаве управляющий домом знал о ситуации, но ничего не смог предпринять, чтобы в квартире обеспечить соответствующую температуру воды — и жильцам не приходилось за это переплачивать.

Управляющая домом компания Jelgavas nekustamie īpašumi считает, что проиграла в суде из-за жильцов, которые не понимали, что дому нужен технический осмотр, который мог бы выявить проблему и помочь в ее устранении.

"Надо понимать, что дома, куда доставляют воду, в большинстве своем построены 40 лет назад и раньше. И за 40 лет с этими домами толком ничего не делали. Дома разделены как отдельные объекты собственности, отдельные квартиры, и наша обязанность как управляющего осматривать дома дважды в год", — объяснил глава предприятия Сигнис Ринс.

Дом, в котором Инга Маркуте снимает жилье, попал в поле зрения управляющего в 2020 году. Собственников просили принять решение о техническом осмотре — для этого требовалось собрать полторы тысячи евро.

"В этом доме 72 собственника квартир, 22 проголосовали за проведение осмотра, 50 — против. Так что жильцы дома в корне зарубили идею, что нужен технический осмотр, — посетовал Ринс. — Если выход 55 градусов, а в доме девять этажей, то, когда вода идет вверх, она точно остынет. Это физика. Но приговор суда — это приговор суда, нам надо его учитывать, и мы его уважаем".

Ринс при этом добавил, что согласно решению Кабмина, принятому в прошлом году, в многоквартирных домах впредь надо проводить обязательный технический осмотр раз в десять лет — чтобы исключить ситуации, которые могут влиять на качество жизни людей.

Инга Маркуте, в свою очередь, выразила надежду, что ее история послужит источником вдохновения для тех, кто должен искать справедливости, но мирится с ситуацией.

"Я получила 189 евро", — сказала женщина, добавив, что ей удалось вернуть и судебные издержки.