Жителям Елгавы выплатили почти 400 тысяч евро компенсаций за отопление
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В Елгаве компенсация за отопление была выплачена после более чем 6000 заявлений. В целом жителям выплачено около 400 тысяч евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Самоуправление Елгавы продолжит принимать заявки на государственную поддержку в этом отопительном сезоне до 30 апреля. С октября по 24 января поступило 3322 заявления местных жителей, а общая сумма, выплаченная им на поддержку, составляет 222 517 евро.

Заявление на компенсацию может подать домовладелец, совладелец, арендатор или их уполномоченное лицо, предъявив документ, удостоверяющий личность. Кроме того, заявление включает самостоятельную верификацию наличия соответствующего отопления в доме и того, что другие члены домохозяйства ранее не подали заявку. Для получения поддержки от властей Елгавы необходимо приложить документы, подтверждающие оплату, или счет за оплаченную электроэнергию.

Исключение составляла поддержка покупных дров, по которым не сохранилась квитанция об оплате: в этом случае получить господдержку в размере 60 евро можно было без документа, удостоверяющего оплату, но сделать это можно было до 30 ноября. Всего в Елгаве было получено 2843 таких заявления, а сумма выплаченной помощи составляет 170 640 евро.

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