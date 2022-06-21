Жителям компенсируют половину прироста цен на энергоресурсы – на это выделят 350 млн евро

Во вторник, 21 июня, Кабинет министров принял решение о том, как будет помогать жителям оплачивать коммунальные услуги в условиях роста цен на энергоресурсы и инфляции. В следующем отопительном сезоне жителям будут компенсирована половина прироста расходов на газ, электроэнергию и отопление. Будет расширен круг получателей жилищного пособия, пенсионеры по возрасту и инвалидности получат прибавки к пенсиям.

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Общее ориентировочное финансирование из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений мер поддержки в отопительный сезон — с октября 2022 года по апрель 2023 года — составит 350,2 млн евро.

Согласно расчетам Министерства экономики, цены на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и твердое топливо в 2022 году могут увеличиться примерно на 39%, что повлияет на общий уровень потребительских цен в размере 3,8 процентного пункта, а рост цен на топливо может составить 40%, что на общей уровень потребительских цен повлияет в размере 2,7 процентных пункта.

Жилищное пособие и GMI

С 1 января 2023 года планируется установить гарантированный минимальный уровень доходов (GMI) в размере 40% от медианы минимальных доходов. Для человека, который живет один, или же для первого члена семьи, если речь идет о совместном проживании, GMI составит 125 евро в месяц. Для каждого и последующих членов семьи — 85 евро. Повышение уровня GMI позволяет расширить круг получателей жилищного пособия, поскольку учитывается при формуле расчета такого пособия.

В целях повышения доступности жилищных пособий, что даст возможность в нынешней тяжелой ситуации претендовать на такую помощь людям с чуть более высокими доходами, предусматривается предусмотреть для всех домозяйств коэффициент "3".

С 1 января 2023 года государство должно обеспечивать самоуправлениям софинансироване в размере 50% расходов на обеспечение GMI и выплату жилищных пособий.

Автоматический платеж домашним хозяйствам

В отопительный сезон будет действовать новый вид поддержки — автоматическое оказание помощи тем домохозяйствам, которые на основании государственных регистров и данных государственной информационной системы об пороге уровня доходов проживающих в одном домохозяйстве.

Такую поддержку планируется оказывать с октября 2023 года до апреля 2024 года.

Порог доходов, до которого домашнее хозяйство имеет право претендовать на поддержку — до 743 евро на первого или единственного члена домохозяйства (семьи) и 520 евро на последующих членов семьи.

Объем поддержки планируется определить как компенсацию за удорожаниие, которая рассчитывается как разница между ценой за киловатт-час в ноябре 2021 года и ценой в конкретный месяц периода оказания поддержки согласно объему потребленного объема на одного человека.

Компенсация расходов на электроэнергию

Уже сейчас цена электроэнергии в предложениях для домохозяйств торговцев может превышать 0,100 евро за киловатт-час. В отопительный сезон цены могут еще возрасти.

Предполагается сосредоточиться в первую очередь на погашении части затрат на электроэнергию тем домохозяйствам, которые используют электричество для отопления. Потребление электроэнергии такими домохозяйствами превышает 500 киловатт-часов в месяц. Любое такое домохозяйство должно будет оплатить первые потребленные 500 киловатт-час самостоятельно, а далее будут включены механизмы поддержки.

Поскольку в Латвии нет требования регистрировать тепловые насосы или другое отопительное оборудование, работающее на электричестве, Министерство экономики предлагает потребовать от пользователя домохозяйства представить в самоуправление документ, удостоверяющий счет за отопление и электроэнергию, чтобы убедиться, что поддержка направлена при снижении затрат на отопление. Решение о выплате компенсации будет приниматься самоуправлением. В свою очередь государство впоследствии возместит эти средства муниципалитету.

Если бы общее потребление домохозяйством электроэнергии составит 1,5 мегаватт-часов, а цена электроэнергии в данном месяце достигнет 0,250 евро за киловатт-час, то без компенсации пришлось бы оплачивать счет в размере 370 евро. С компенсацией стоимость электроэнергии составит 325 евро.

Компенсация роста расходов на газ

Предполагается, что цена природного газа для домашних хозяйств в следующем отопительном сезоне составит примерно 140 евро за мегаватт-час. Министерство экономики считает, что государство должно компенсировать 50% прироста расходов на газ по сравнению с ценой на газ прошлого года, когда она составляла 68 евро за мегаватт-час. Приблизительная разница — 70 евро за мегаватт-час, из которых государство погасит 50%.

Компенсация роста расходов на теплоэнергию

Средний тариф на теплоэнергию для домашних хозяйств в следующем отопительном сезоне может быть в пределах 150 евро за мегаватт-час. Министерство экономики предложило установить компенсацию на

покрытие увеличения расходов на тепло в размере 50% разницы между тарифом на тепло в следующем отопительном сезоне и медианой среднего тарифа на тепло, установленного в предыдущем отопительном сезоне (68 евро за мегаватт-час).

Таким образом, если тариф на тепловую энергию в конкретном самоуправлении в следующем отопительном сезоне составит 198 евро за мегаватт-час, то размер компенсации составит 65 евро за мегаватт-час. То есть, конкретному домохозяйству придется оплачивать счет, исходя из того, что тариф составляет только 133 евро за мегаватт-час.

Компенсация роста расходов на гранулы

С учетом значительного роста цен на гранулы и доли потребления гранулов для отопления индивидуальных домов, установлен потолок цены на гранулы, после достижения которого включается компенсационный механизм — 300 евро за тонну. Такой порог близок к медиане, установленной в предыдущем отопительном сезоне для централизованного теплоснабжения, и составляет примерно 70 евро за мегаватт-час. Так же, как и при других формах поддержки, прирост цены на гранулы будет компенсироваться на 50%, но не более чем 100 евро за тонну.

Таким образом, если гранулы стоят 450 евро за тонну, государство возместит 75 евро, а домохозяйство заплатит 375 евро за тонну. Если грануты стоят 600 евро за тонну, то домохозяйство будет платить 500 евро за тонну, а государство компенсирует 100 евро.

Более ранняя индексация пенсий

Закон "О государственных пенсий", предусматривающую более раннюю, чем обычно индексацию, находится на рассмотрении в Сейме. Обычно индексацию проводят в октябре, в этом году — вероятно, она состоится в августе или сентября: о сроках спорят депутаты. Окончательное решение они примут 30 июня.

Поправки к Закону "О государственных пенсиях" сейчас предусматривают, что 1 августа будут индексированы пенсии или часть пенсий, не превышающая 50% от размера средней в стране зарплаты, с которой делались социальные взносы, в предыдущий календарный год. Также будут индексированы доплаты к пенсии за годы стажа до 31 декабря 1995 года. Будут индексированы не только пенсии по возрасту, но и в полном объеме пенсии инвалидов 1-й группы, политрепрессированных, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

При индексации пенсий по возрасту будут учитываться годы трудового стажа. Тем, у кого стаж составляет 30-39 лет, будет вся пенсия или 60% пенсии, не превышающей 0% от размера средней в стране зарплаты, с которой делались социальные взносы, в предыдущий календарный год. Такие же правила будут действовать в отношении пенсионеров, трудившихся в особо тяжелых и вредных условиях. 70% пенсии по той же формуле будут индексированы тем, чей стаж составляет 40-44 года, 80% — тем, кто работал 45 и более лет.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, в марте 2022 в Латвии было 543 получателя пенсии, из них 434 000 — получатели пенсии по возрасту, 75 300 — по инвалидности, 15 500 — по утрате кормильца, 11 000 — по выслуге лет.

Пособия пенсионерам и инвалидам

С 1 ноября 2022 года по 30 мая 2023 года предлагают выплачивать пособия пенсионерам, лицам с инвалидностью, а также тем, кто потерял кормильца. Дополнительно 30 евро в месяц планируется платить тем пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, инвалидности или потере кормильца, которая не превышвет 300 евро. Дополнительно 20 евро будут платить тем, кто получает пенсию в размере 301-509 евро, 10 евро — те, кто получает от 510 до 630 евро.

Такое же пособие в размере 30 евро в месяц планируется платить ежегодно жителям Латвии, которые получают доплату к государственному семейному пособию за ребенка с инвалидностью.

Минблаг инициирует повышение пособия компенсации транспортных расходов людям с инвалидностью. С 1 января такая компенсация составит 105 евро вместо нынешних 79,68 евро за шестимесячный период.