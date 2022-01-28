Жителям компенсируют рост цен на природный газ, но показания счетчиков придется сдавать ежемесячно

Правительство будет выплачивать компенсации роста цен на природный газ тем жителям, которые в год потребляют более 250 кубометров этого вида энергии. Компенсации будут выплачиваться с января по конец апреля этого года. Домохозяйствам не нужно подавать заявку на поддержку в соответствии с установленной государством суммой.

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Компенсация стоимости природного газа будет применяться к домохозяйствам с годовым потреблением от 2 635,1 кВтч (250 кубометров), заключившим договор Latvijas Gāze, и пользователям, которые получают природный газ в рамках Услуги последней гарантированной поставки.

Господдержка предусматривает, что размер снижения оплаты за один кВтч зависит от потребления:

При среднемесячном потреблении в течение года от 221 кВтч до 5269 кВтч (21-500 кубометров) государство компенсирует снижение платы за природный газ в размере 0,03045 евро за кВтч (без учета НДС).

В свою очередь, тем жителям, среднемесячное потребление которых за 12-месячный период превышает 5269 кВтч (500 кубометров), государство компенсирует снижение платы за природный газ в размере 0,02279 евро за кВтч ( не включая НДС).

Клиентам домохозяйств не нужно подавать заявку на получение поддержки, снижение платы произойдет автоматически и его можно будет увидеть в счетах от Latvijas Gāze. Информация о новой уравненной оплате для получателей поддержки будет выслана до конца февраля. В свою очередь, клиентам, которые выбрали оплату за фактическое потребление природного газа в месяц, счета будут приходить в привычном порядке.

Следует отметить, что в период выплаты поддержки, показатели счетчиков необходимо будет сдавать ежемесячно с 16 числа до первого рабочего дня следующего месяца, включая январь. Оператор распределительной системы Gaso может дополнительно провести физический осмотр газифицированных объектов и проверить показания счетчиков. Государственная помощь не будет выплачена, если показания будут признаны ложными.

Государственная помощь также будет предоставлена ​​владельцам или управляющим многоквартирных домов, если домохозяйства в них используют природный газ. Таким образом, господдержку получат и жители, использующие природный газ для отопления и оплачивающие коммунальные услуги через посредников. В этом случае владелец или управляющий многоквартирного дома должен до последнего числа каждого месяца подавать заявку в Latvijas Gāze для получения компенсации, предоставленной государством, и применить ее в зависимости от потребления жителей.