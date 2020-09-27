Жителям Кулдиги предложат сдать образец слюны для тестирования на Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Краевая дума Кулдиги в связи с очагом Covid-19 на предприятии Kuldīgas tekstils, в сотрудничестве с E. Gulbja laboratorija, реализует пилотный проект по тестированию на коронавирус образцов слюны. Жители в течение трех дней смогут добровольно и бесплатно сдать анализы, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Образцы на анализ будут брать в течение трех дней — 28, 29 и 30 сентября, информирует краевая дума Кулдиги в распространенном сообщении для прессы. Тестирование жителей Кулдиги одобрил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

В Кулдигу доставят 3000 комплектов для анализов, но в случае необходимо их число могут удвоить. Преимущество тестирования слюны заключаете в простоте и отсутствии неприятных ощущений. Сотрудники самоуправления доставят тесты контактным лицам уже заболевших людей, на предприятия, в образовательные и медицинские учреждения. Также их смогут получить все жалеющие жители города.

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