Жителям Латвии обещают продлить срок получения пособий по болезни из-за Covid-19

Жителям Латвии до конца года могут продлить возможность получать пособие по болезни по существующим листам о временной нетрудоспособности из-за коронавирусной инфекции. Министерство благосостояния разработало соответствующие поправки к закону "О страховании на случай материнства и болезни", которые 6 мая были одобрены рабочей группой по поддержке предпринимательства и работников.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Министерство благосостояния разработало вышеупомянутые поправки к закону с учетом рисков, вызванных коронавирусной инфекцией Covid-19. Поправки к закону нужны, чтобы продлить срок, на который предоставляется пособие по болезни по выданным листам о временной нетрудоспособности из-за болезни, спровоцированной Covid-19, или нахождении на карантине.

Действующий закон предусматривает, что лицу, получившему лист о временной нетрудоспособности по причине болезни или на время карантина, будет начислено и выплачено пособие по болезни со второго дня нетрудоспособности в период с 22 марта по 30 июня этого года. Однако с учетом поправок к закону этот срок будет продлен до 31 декабря этого года.

Законопроект также предусматривает оказание поддержки тем лицам, которым выдан лист о временной нетрудоспособности в связи с заболеванием Covid-19 или пребыванием на карантине и которые в результате уже превысили общий срок выплат пособия по болезни.

Поправки к закону предусматривают, что до 31 декабря этого года в период выплат пособия по болезни (не дольше 52 недель в течение трех лет) не будут включены дни, на которые лицу был предоставлен лист о временной нетрудоспособности из-за заболевания коронавирусом или пребывания на карантине.

В Министерстве благосостояния отметили, что термин "до 31 декабря 2020 года" был установлен как временный. Учитывая дальнейшее развитие событий с Covid-19 и последствия пандемии, министерством будет принято решение о необходимости внесения поправок к этому термину, указанному в законопроекте.