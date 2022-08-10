Жителям предлагают сдать радиоактивные предметы

С 10 августа по 10 октября Государственная служба окружающей среды (VDD) предлагает жителям сдать исторически радиоактивные предметы в безопасное обращение с ними в рамках специальной программы от VDD.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кампания по сдаче радиоактивных предметов организована Центром радиационной безопасности с целью информирования общества о том, какие исторические предметы могут быть радиоактивными, какие могут быть риски при соприкосновении с этими предметами, как правильно действовать, если данные объекты попадают в распоряжение жителей.

VVD призывает жителей обратить внимание на исторические предметы, которые находятся в домах, гаражах и сараях. Часто старинные, исторические предметы могут быть радиоактивными — например, часы и компасы с радиевой краской, исторические военные предметы (весы, переключатели, авиационные измерительные предметы, судовые часы) с радиевой краской, детекторы дыма с плутонием и т.д..

В последние годы из таких радиоактивных предметов люди чаще всего находили содержащие радионуклиды детекторы дыма, которые были размещены в основном в промышленных зданиях, а также военные предметы. Последние обычно попадают в латвийские домохозяйства как историческое наследие в виде сувениров и продаются на блошиных рынках.

Радиоактивные источники или объекты, в которые были добавлены радиоактивные материалы с целью улучшения их свойств, жители могут распознать, если на этих предметах размещены предупредительные знаки или маркировка. При отсутствии визуальных признаков радиоактивные предметы можно распознать по характерному назначению таких вещей и периода производства — радиоактивной краской, которая использовалась для придания предметам светящегося в темноте эффекта, покрывались компасы и военное оборудование с начала 20-го века до 1950-1960-х годов.

Foto: Valsts vides dienests

Исторические радиоактивные предметы могут не представлять немедленных рисков, однако в течение более длительного периода могут увеличить дозу радиационного облучения человека. Повышенная опасность возникает, если краска осыпается и пыль попадает в дыхательные пути или вместе с продуктами в организм человека.

Радиоактивные предметы необходимо сдать на безопасное обслуживание в хранилище радиоактивных отходов Radons, которое обеспечивает длительное хранение и утилизацию таких объектов.

Если найден подозрительный предмет, следует проконсультироваться с Центром радиационной безопасности VDD об идентификации обнаруженных вещей и необходимых мерах безопасности. Связаться с VDD можно по номерам телефонов +371 67084308 и +371 67084295, а также, написав на электронную почту prieksmeti@vvd.gov.lv .