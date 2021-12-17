Жителям Резекне приходится неделями ждать распечатку сертификата о вакцинации

Из-за высокого спроса запись в Резекненскую думу на распечатку сертификата о вакцинации против Covid-19 растянулась на несколько недель.

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Согласно нормативным актам, сертификат о вакцинации против Covid-19 или сертификат о том, что человек переболел Covid-19, можно получить в медицинских учреждениях или муниципальных центрах обслуживания клиентов.

В самоуправлении сообщили, что в больнице и поликлинике не занимаются распечаткой сертификатов, кроме того, далеко не все семейные врачи в Резекне предлагают пациентам такую услугу.

Центр обслуживания жителей Резекненской думы регистрирует всех, кому требуется распечатка сертификата в бумажном формате. Однако в последнее время спрос на распечатку существенно возрос, и жителям города и края приходится дожидаться своей очереди несколько недель.