Жителю Латвии удалось покинуть Афганистан
Foto: AP/Scanpix/LETA

Британцы помогли эвакуировать из Афганистана жителя Латвии, сообщили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По его словам, единственному жителю Латвии потребовалась эвакуация. На помощь пришли коллеги из Великобритании. МИД Латвии выражает благодарность за поддержку и оказанную помощь.

Как уже ранее сообщалось, группировка "Талибан" одержала победу в Афганистане и пришла к власти. Страну в спешном порядке покинул уже прежний президент Афганистана Ашраф Гани, он, по данным СМИ, может находиться в Омане.

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МИД Афганистан Талибан Эдгар Ринкевич
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