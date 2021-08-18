Жителю Латвии удалось покинуть Афганистан

Британцы помогли эвакуировать из Афганистана жителя Латвии, сообщили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По его словам, единственному жителю Латвии потребовалась эвакуация. На помощь пришли коллеги из Великобритании. МИД Латвии выражает благодарность за поддержку и оказанную помощь.

Как уже ранее сообщалось, группировка "Талибан" одержала победу в Афганистане и пришла к власти. Страну в спешном порядке покинул уже прежний президент Афганистана Ашраф Гани, он, по данным СМИ, может находиться в Омане.