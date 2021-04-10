Живая очередь на прививку: к открытию центра на Кипсале собралoсь около 200 человек, у центра ATTA — 80
Foto: LETA

За первый час работы крупных рижских центров вакцинации на Кипсале успели вакцинировать около 200 человек, в центре АТТА на ул. Краста — около 80 человек. Все привитые — из живой очереди, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За первый час были привиты все, кто пришел еще до открытия центров. К 11 часам у центров вакцинации очереди нет.

Напомним, что в эти выходные дни в центрах вакцинации от Covid-19 решено провести эксперимент с живой очередью. Пройти вакцинацию в порядке живой очереди, правда, могут не все желающие, а только жители старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, а также люди, ухаживающие дома за тяжелобольными лицами.

Пациентов из живой очереди прививают вакциной AstraZeneca. Центры вакцинации в конференц-центре АТТА и выставочном холле на Кипсале получили по 1000 доз вакцины. Центры будут открыты с 9.00 до 17.00.

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт или ID-карту. Люди, ухаживающие дома за тяжелобольными лицами, должны иметь при себе данные о них, а люди, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, должны предъявить свидетельство о рождении ребенка и заключение консультанта или выписку из больницы с диагнозом, которые выданы не позже двух лет назад.

Люди с хроническими заболеваниями, помимо паспорта или ID-карты, должны предъявить направление семейного или лечащего врача, рецепт или выписку из карты пациента с подтвержденным диагнозом.

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