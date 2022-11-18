Живой огонь и военный парад: куда сходить 18 ноября?

18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий. По всей стране пройдут концерты, выставки и другие праздничные мероприятия, а в центре Риги пройдет парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы — у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах — в парке Аркадияс, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.

Мероприятия в центре Риге



В 10:30 у Памятника Свободы состоится торжественное возложение цветов, а в 13:30 по набережной 11 Ноября пройдет традиционный военный парад. В нем примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов. Командовать парадом будет полковник Рейнис Башко, а принимать парад — президент Эгил Левитс, министр обороны Артис Пабрикс и командир НВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Со знаменной группой выйдут и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.В этом году в параде также примет участие знаменная группа Украины. Как указали в министерстве, поддержка оборонной отрасли, оказанная украинской армии, составляет около 300 млн евро, и в нее входят зенитные и противотанковые ракетные комплексы, артиллерия, вертолеты, дроны, боеприпасы и индивидуальное снаряжение солдат.

Залп 21 нации в честь годовщины провозглашения независимости страны осуществит 17-й батальон боевого обеспечения Земессардзе с дамбы АВ.

Кроме того, 18 ноября с 11:00 до 16:00 на причале Рижского пассажирского порта Национальные вооруженные силы приглашают всех желающих посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных вооруженных сил.

С 12:00 в Домском соборе будет звучать органная музыка — в этом году она посвящена Украине. В 16:00 в Малой Гильдии пройдет праздничный концерт "Пейзажи родины" (Dzimtenes ainavas), в котором будет принимать участие смешанный хор школы Домского собора и пианистка Агнесе Эглиня. В военном музее в 17:00 пройдет концерт "Доховная сила народа" (Tautas gara spēks). Будут выступать фольклорный коллектив Vilkači, который занимается в том числе демонстрацией традиционных боевых приемов древних латышей.

В 18:00 от памятника Карлиса Улманиса (перекресток улицы Кр. Валдемара и бульвара Райня) пройдет факельное шествие. В 17:00 возле памятника начнется концерт, где примут участие детский ансамбль Karameles, Атис Иевиньш и Roka Brāļi. На концерте можно будет получить факела.

В Национальном театре пройдет праздничный концерт, где будет играть музыка известных латышских композиторов. Трансляцию можно будет посмотреть на LTV1 в 18:40, а также послушать в передаче "Классика" на Latvijas Radio 3 в 18:00.

На площади Бривибас в 19:30 начнется концерт, который будет предварять речь президента и исполнение гимна. В нем будет участвовать камерный хор Ave Sol, оркестр Rīga и солист Горан Гора. В 21:00 в Малой Гильдии пройдет еще один концерт, "В день рождения Латвии!" (Latvijas dzimšanas dienā!): будет выступать юношеский хор Balsis, контрабасист Харальд Арнис, пианист Валтс Пуце, солист Андрис Сеянс и инструментельный ансамбль Иевы Дзерве.

С 10:00 по 18:00 в историческом музее можно будет посетить выставку Satversme 100+, там же пройдут экскурсии и занятия для семей с детьми. В кинотеатре Splendid Palace с 13:00 по 21:00 можно будет посмотреть новейшие латвийские фильмы по особенной цене.

Мероприятия в других районах Риги



В 15:00 во дворце культуры Ziemeļblāzma пройдет концерт "Рассказы о судьбах Латвии" (Latvijas likteņstāsti) с участием оркестра "Рига" и смешанного хора Juventus, а во дворце культуры VEF в 16:00 будет концерт "Мерцает красно-белое небо" (Sarkanbalta debess mirdz) с участием артистов Айи Андреевой, Зигфрида Муктупавела, Иго и Руты Дудумы.

В 19:30 в Рижской культурном центре Iļģuciems будет петь вокальная группа Latvian Voices с концертом Jo dziedāju, jo skanēja.

Вечерние празднования (с 19:00 до 22:00) пройдут в парке Аркадия, Латгальском парке и в парках возле дворцов культуры Ziemeļblāzma и VEF. Там будет гореть живой огонь, будут петь хоры и транслироваться мероприятия на площади Бривибас. Можно будет выпить чай и кофе в компании известных музыкантов и диджеев с радио.

В ДК Imanta и Iļģuciems пройдут тематические выставки.

Мероприятия в других городах



В Даугавпилсе на площади Виенибас в 19:00 пройдет торжественное общее пение гимна, а затем лазерное шок. В Кулдиге подсветят в цвета государственного флага водопад Вентас Румба. В Лиепае в 19:00 на площади Яниса Чаксте устроят мультимедийное шоу фонтанов и света. В Валмиере в 18:00 будет световая инсталляция "Волнующиеся небеса" (Viļņojošās debesis) в парке Вецпуйшу. В Добеле на развалинах замка Ливонского ордена в 18:00 можно будет посмотреть и послушать аудиовизуальную инсталляцию "Слова света для Латвии" (Gaismas vārdi Latvijai).

В 17:00 в Екабпилсе на Даугавпилсском мосту можно будет полюбоваться на игру света, а в 15:30 жители Юрмалы начнут выкладывать свечами дорожку от Приедайне до Кемери — это будет самая длинная такая дорожка в Латвии.

Полный список мероприятий можно посмотреть на инфографике агентства LETA.

Как украсят Ригу

В этот раз из-за экономии столица останется без салюта и фестиваля света, однако город будет украшен живым огнем. Огненные инсталляции будут на Домской площади, у Дворца культуры VEF и Дворца культуры Ziemeļblāzma, в Латгальском саду и в парке Аркадияс. Главное огненное оформление будет на Бастионной горке, на городском канале и его мостах.

Также в городе можно будет найти 10 световых инсталляций со словами из народных песен — в Иманте, Золитуде, Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Плявниеках, Московском форштадте и на Тейке. Кроме того, по всему городу на более 1000 фонарных столбах появятся вертикальные государственные флаги.

Ограничение движения



Проезд на общественном транспорте в государственный праздник будет бесплатным.

В Риге будут введены существенные изменения движения. Вантовый мост будет на сутки закрыт для пешеходов и велосипедистов, остальные ограничения будут касаться преимущественно автомобилей.

В четверг, 17 ноября, с 8.00 до 17.00 будет ограничено и ,в случае необходимости, будет закрыто движение транспортных средств по правой крайней полосе проезжей части набережной 11 Ноября, на 150-метровом участке от ул. Миесниеку до Полю гате.

С 17.00 четверга, 17 ноября и до 18.00 пятницы, 17 ноября на набережной 11 Ноября, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, а также на участке ул. Экспорта от ул. Элизабетес до набережной 11 Ноября, будет запрещено движение транспортных средств.

Также в указанное время будут закрыты для движения транспортных средств Полю гате и Бискапа гате, на участке от набережной 11 Ноября до улицы, параллельной набережной 11 Ноября.

С 17.00 четверга, 17 ноября, до 18.00 пятницы, 18 ноября, будет закрыто движение тяжелых транспортных средств на участке ул. Экспорта от ул. Ханзас до ул. Муйтас и на участке ул. Краста от Островного моста до ул. 13 января.

В свою очередь, с 17.00 четверга, 17 ноября, до 18.00 пятницы, 18 ноября, на участке ул. Пилс от Полю гате до Домской площади, и на участке Домской площади от ул. Пилс до ул. Екаба, будет организовано движение в двух направлениях.

В случае необходимости с 19.00 до 23.00 в четверг, 17 ноября, а также с 13.30 до 15.00 в пятницу, 18 ноября, будет закрыто движение транспортных средств на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от ул. Валгума до Каменного моста, а также на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста.

В пятницу, 18 ноября, с 19.00 до 23.00 будет закрыто движение на набережной Генерала Радзиня, на участке и в направлении от Железнодорожного моста до ул. Тургенева.

Также на упомянутом участке набережной Генерала Радзиня будет закрыто движение в пятницу, 18 ноября, с 12.00 до 18.00, а также в этот же период времени будет закрыт и участок набережной Генерала Радзиня на участке и в направлении от ул. Пушкина до Железнодорожного моста.

В период времени с 13.30 до 15.00 в пятницу, 18 ноября, будет закрыто и движение транспортных средств на ул. Калькю, от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

18 ноября с 7.00 и до завершения военного парада дамба АВ будет закрыта как для движения транспортных средств, так и для движения пешеходов.

В пятницу, 18 ноября, с 13.30 до 15.00 будет проходить военный парад подразделений Национальных вооруженных сил и шествие от и по набережной 11 Ноября по бульвару Бривибас и до ул. Бруниниеку. На улицах, пересекающих маршрут военного парада, движение транспортных средств будет в случае необходимости регулироваться, ограничиваться или перекрываться.

В пятницу, 18 ноября, с 18.00 до 19.45 состоится факельное шествие от памятника Карлису Улманису по маршруту бульвар Райниса — ул. Кр. Барона — бульвар Аспазияс, бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — ул. Кр. Валдемара — перекресток ул. Кр. Валдемара и бульвара Райниса.

По указанному маршруту, а также на улицах, пересекающих маршрут факельного шествия, движение транспортных средств будет в случае необходимости регулироваться, ограничиваться или перекрываться.

В случае необходимости движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов будет ограничиваться во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции парада, самого военного парада и иных мероприятий.

Во время проведения мероприятий, начиная со среды, 16 ноября и до 20 ноября в ряде мест будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.