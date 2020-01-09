Животным 2020 года в Латвии объявлен бобр

Животным 2020 года выбран евразийский бобр, который является крупнейшим в Латвии грызуном, сообщила представитель Латвийского музея природы Полина Шкиньке.

Присвоение титула животного года произошло сегодня в Латвийском музее природы при участии старшего эксперта Управления по охране природы Вилниса Скуйи, исследователя института лесного хозяйства Silava Яниса Озолиньша и представителя Рижского национального зоологического сада Мартиньша Зилгалвиса.

По словам исследователей природы, евразийский бобр является одним из самых противоречивых видов млекопитающих в Латвии. С одной стороны, бобр — безобидное существо, которое живет в воде и избегает людей. С другой стороны, обустраивая свою среду обитания, бобры часто создают сложности и приносят убытки фермерам и управляющим лесными хозяйствами.

Популяция бобров в Латвии стабильна, они включены в список животных, на которых можно охотиться без ограничений.

В течение этого года в Латвийском музее природы пройдет множество мероприятий, первым из которых станет семейный день "Загадочное животное года", который пройдет в субботу, 25 января.