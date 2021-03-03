Живущие за границей латвийцы будут обязаны иметь eID-карту с 2025 года

Электронная ID-карта с 2025 года будет обязательным документом для тех, кто живет за границей. Такое решение концептуально поддержала Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям.

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Как агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма, сейчас граждане и неграждане Латвии старше 15 лет, задекларировавшие место жительства за границей, должны обзавестись eID-картой к 2031 году.

Сокращение срока обосновывается необходимостью дать возможность живущим за границей латвийцам использовать все возможности eID (например, госуслуги) и сделать так, чтобы они уже сейчас, меняя паспорт, были заинтересованы и в получении eID.

Для латвийцев, живущих в Латвии, eID-карта станет обязательной с 1 января 2023 года.

Чтобы поправки вступили в силу, их еще должен одобрить Сейм в трех чтениях.