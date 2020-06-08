Живущий в Латвии активист из США: люди здесь думают, что они не расисты, но их поступки и слова говорят о другом

Живущий в Латвии чернокожий активист, обладатель двойного гражданства (США и Латвия) Джордж Стилс в эфире передачи "Личность дня с Велтой Пуриней" высказал мнение, что и он сам, и его дети сталкивались с проявлениями расизма среди латвийцев.

"Я прожил в Латвии 25 лет и прошел через нападения скинхедов, бритоголовых и других людей. Мои дети являются латышами — пусть немного более темными, чем обычные латыши, но в своем сердце и мыслях они латыши. И даже они сталкиваются с расизмом", — пояснил Стилс.

При этом он отметил, что за последние десять лет ситуация с неадекватным отношением к людям другой расы в Латвии и других странах Балтии улучшилась. Но Стилс призвал понимать, что "расизм — это поведение людей, их поступки и слова", и обратил внимание на комментарии, которые многие латвийцы публикуют в интернете. "Они думают, что не расисты, но их поведение, их слова — они таковы", — приводит слова Стилса la.lv.

Как уже сообщалось, после 25 мая, когда в США произошло убийство афроамериканца Джорджа Флойда, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверять отдельные посты в социальных сетях.

СГБ не начала уголовных процессов о разжигании расовой ненависти, но продолжает отслеживать активность жителей Латвии в социальных сетях.

В поле зрения спецслужб попали отдельные посты, содержание которых, возможно, является нарушением закона. В настоящий момент записи изучаются, поэтому в СГБ воздерживаются от более подробных комментариев.

Как уже ранее сообщалось, смерть Флойда привела к массовым протестам в США. Причиной могли послужить проблемы из-за слишком продолжительных ограничений на фоне распространения Covid-19.