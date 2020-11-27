Жизнь по новым правилам и надежда на 100 000 доз вакцины. Главное о Covid-19 за 27 ноября

Новый принцип выявления региональных очагов коронавируса и "точечные" ужесточенные меры, спорт по новым правилам и непоколебимая уверенность министра культуры в том, что Праздник песни во времена Covid-19 нужен как никогда. Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 26 ноября.

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Цифры. За прошедшие сутки были проведены 7193 анализов на Covid-19 и 637 результатов оказались положительными, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались два человека — один в возрасте от 70 до 75 лет, другой в возрасте от 80 до 85 лет. Доля положительных результатов составила 8,9%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 15 808 человек и 1719 выздоровели.

В соседних Эстонии и Литве ситуация такова:

в Литве подтверждено 2339 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 22 человека. Это самое большое число суточных случаев в Литве с начала пандемии. Все еще больны 41 897 человек, 13 514 человек выздоровели.

в Эстонии — 370 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране зафиксировали пять смертей от связанных с Covid-19 осложнений.

В спорте — "ковидные" правила. С сегодняшнего дня более строгие требования установлены для спортивных клубов, где занятия спортом в помещении по-прежнему разрешены только индивидуально или один на один с тренером, а также в группе нескольких человек, если они живут в одном домохозяйстве. Необходимо обеспечить не только дистанцию в два метра, но и выделение на одного человека не менее 15 кв. м площади помещения. В свою очередь заполняемость помещения не должна превышать 20%.

Практические занятия, которые невозможно провести удаленно, впредь могут проводиться в группе не более десяти человек при соблюдении других мер предосторожности, в том числе дистанции два метра.

12 самоуправлений — в "красном" списке. С пятницы вступили в силу новые, усиленные эпидемиологические требования, относящиеся к Даугавпилсу, Балдонскому, Краславскому, Салацгривскому, Акнистскому, Вараклянскому, Марупскому, Малпилсскому, Смилтенскому, Гаркалнскому, Лимбажскому и Саласпилсскому краям.

Эту инициативу предложил Минздрав — во вторую волну пандемии Латвия будет пытаться локализовывать очаги, применяя принцип дополнительных региональных ограничений. В дальнейшем каждую неделю до вторника Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)будет публиковать список самоуправлений с заболеваемостью выше средней. До четверга той же недели ограничения по обновленному списку должны будут вступать в силу.

Латвия сперва получит лишь 100-120 тыс. доз вакцины. Это признала в эфире дискуссионной программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 глава департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня. По словам Ливини, Латвия в свое время заявила, что намерена получить не менее 800 тыс. доз вакцины от Covid-19, но это не значит, что страна сразу получит столько.

Вакцина будет равномерно распределяться между всеми европейскими странами, исходя из числа жителей. При этом препарат будет поставляться партиями — и ни одна страна не получит сразу столько доз, сколько она запросила.

"Covid-19 не убьет процесс Праздника песни". Это заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в ходе онлайн-открытия форума "На пути к 150-летию Праздника песни и танца". Как сообщает LETA, Пунтулис отметил, что данное мероприятие "переживало и намного более тяжелые времена — войну и ссылку".

Причем, как добавил министр, именно в тяжелые времена Праздник песни был "жизненно необходим" как основа существования нации. Пунтулис считает, что и для живущих за рубежом латышей "этот праздник является необходимостью".