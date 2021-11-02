Жизнь после локдауна: отдельные ограничения останутся в силе, быть непривитым станет еще некомфортнее

Во вторник, 2 ноября, Кабинет министров обсудил предложения Группы оперативного управления о том, как организовать жизнь после 15 ноября. Главная идея: расширить спектр мероприятий и услуг, доступных для вакцинированных и переболевших, а жизнь непривитых сделать еще дискомфортнее. Отдельные ограничения придется соблюдать всем жителям — и привитым, и непривитым.

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Все идеи, обсуждавшиеся на заседании Кабинета министров, пока еще не стали решениями. Но направления, в которых будет действовать правительство, обозначены.

Школы: очное обучение и много тестов

Пока предполагается, что 15 ноября возобновится очное обучение всех классов. На этом настаивает и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Пока в школы с 1 ноября вернулись только 1-3-е классы.

По мнению советника министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) Каспарса Берзиньша, в сфере образования, если возобновится очное обучение, должны будут действовать те же ограничения, что и до локдауна.

Ранее уже высказывалась идея позволить самим школам периодически — раз в месяц — устраивать для классов неделю удаленного обучения. Сейчас в порядке эксперимента школьников тестируют на Covid-19 два, а не один раз в неделю — и, вероятно, такой порядок может быть сохранен. Причем тестировать будут и непривитых, и привитых школьников.

Занятия образования по интересам смогут проходить только в школах в рамках "социального пузыря" класса или группы, будут возможны индивидуальные занятия.

Работа: кто может — остается на удаленке

После 15 ноября жителей призывают продолжать работать в удаленном режиме. Даже после локдауна, когда, вероятно, будет отменен комендантский час, предлагается сохранить ограничения рабочего времени. Работать можно будет с 6.00 до 21.00.

В целом группа оперативного управления рекомендует разрешить очную работу только вакцинированным и переболевшим. Со временем следовал бы постепенно вводить скрининг на рабочих местах — чтобы на Covid-19 самостоятельно проверялись, к примеру, даже вакцинированные представители профессий высокого риска заражения.

Магазины: сужается выбор у непривитых

Группа оперативного управления рекомендует после 15 ноября разрешить торговлю только в "зеленом режиме" — то есть, для тех, кто сможет предъявить сертфикат Covid-19.

В "красном режиме", доступном для всех, включая непривитых, смогут работать только небольшие магазины с товарами первой необходимости (продукты питания, гигиенические товары, корм для животных, пресса, оптика), а также аптеки и ветеринарные аптеки и АЗС. Магазин сможет впускать непривитых, если его площадь не превышает 1500 квадратных метров, и есть отдельный вход. Во всех таких торговых местах в "красном режиме" нужно обеспечивать 25 квадратных метров площади на каждого посетителя (в "зеленом режиме" — 15 квадратных метров).

"Таким образом мы уберем забавные ленты и проблемы безопасности, которые были связаны с торговыми центрами", — пояснил советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) Каспарс Берзиньш.

Предполагается, что торговые центры по-прежнему будут закрыты в выходные и праздничные дни.

Услуги, мероприятия и собрания: только в "зеленом режиме"

После локдауна рекомендуется оказывать все услуги и проводить мероприятия только в "зеленом режиме" — для привитых и переболевших. Таким образом, присутствовать на культурных мероприятиях и даже богослужениях можно будет при наличии сертификата Covid-19.

С 15 ноября планируется отменить исключение, когда услуги могут получать невакцинированные клиенты в случае, если поставщик услуги вакцинирован. Теперь вакцинированным должен быть и клиент.

В "красном режиме" непривитым будут оказывать только те услуги, которые связаны с соблюдением основных прав человека. Например, можно будет ездить в общественном транспорте, заходить на почту, получать еду навынос, фотографироваться на документы, получать ремонтные услуги.

После 15 ноября сохранятся и ограничения на частные собрания. Внутри помещения смогут собираться не более 10, а под открытым небом — не более 20 человек.

Автономия самоуправлений

Предусматривается, что для самоуправлений со стабильной эпидемологической ситуацией будут делать поблажки — они смогут, если заболеваемость в регионе не очень высока, не соблюдать какие-то "ковидные" ограничения.

По словам Каспара Берзиньша, например, на территории таких самоуправлений можно будет сделать послабления в сфере оказания услуг или же проведения занятия образования по интересам.