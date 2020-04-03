Жизнь в карантине: что происходит в приюте "Синий крест", где заразились более 20 человек

После того, как в приюте Евангельской христианской общины "Синий крест" в начале этой недели было констатировано более 20 случаев заболевания Covid-19, всех постояльцев этого неприметного здания на окраине Кенгарагса закрыли на карантин. Как рассказал порталу Delfi один из служителей религиозной организации, который добровольно остался в стенах приюта на 14 дней, люди обеспечены едой, здание день и ночь охраняет полиция, а в четверг земессарги и спасатели установили во дворе палатки для здоровых постояльцев.

"Я в этом приюте не пастор, а участвую в служении. Дома на карантине жена и ребенок. Остаться здесь было самым правильным решением в моем случае, и самым честным по отношению к карантину. Но, конечно, мне бы хотелось бы сейчас гулять где-то на улице или сидеть в парке. Начинаю день с молитвы и чтения Библии. Потом иду на обед. У меня есть доступ к интернету, поэтому я свободно могу общаться с друзьями и родственниками. Быстро наступает вечер, ужинаем. Я практически весь день провожу в своей комнате, занят своими делами. Сейчас здесь все стараются придерживаться дистанции", — рассказал Вадим.

Foto: Aculiecinieka foto

Что касается заразившихся коронавирусом, по словам Вадима, они размещены по отдельным комнатам и изоляторам, а обстановка в приюте спокойная. По периметру приют днем и ночью контролирует полиция, периодически полицейские светят фонариками в окна.

Foto: Aculiecinieka foto

"Я знаю, что, в основном, все заболевшие чувствуют себя прекрасно, и им не верится, что у них есть этот вирус. Насколько я знаю, по несколько раз в день измеряют температуру. Но я пока лично не видел здесь ни одного медика", — говорит Вадим, добавляя, что "Синий крест" обеспечен всем необходимым, включая медикаменты. Причем, приют обеспечивает себя сам, без помощи государства. В приюте везде расставлены средства дезинфекции, везде есть мыло, очень часто протираются дверные ручки и проводится уборка.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Поскольку приют огорожен и есть достаточно много прилегающей территории, полиция разрешает постояльцам покидать здание, но с условием, что между людьми будет соблюдаться необходимая дистанция. Выходить за ограждения строго запрещено.

Отвечая на вопрос, всех ли постояльцев приюта проверили на наличие коронавируса, Вадим отметил, что пока нет, но их заверили, что они будут продолжаться. Все зависит от специалистов-вирусологов. В четверг на территории приюта земессарги и спасатели установили палатки, в которых планируется разместить здоровых постояльцев. Внутри будет свет и обогреватели.

Foto: LETA

"В "Синем кресте", в основном, люди неверующие, которые попали сюда из-за сложных ситуаций в жизни. Очень важно желание этих людей, чтобы за них молились. Здесь это можно делать на расстоянии. Для этого уже установлены громкоговорители, поэтому наше служение будет продолжаться, но в соответствии с правилами карантина", — заверил Вадим.

Он также отметил, что помимо духовной пищи, обитателям нужна и обычная, а в начале весны особенно актуальны витамины. "Люди просят дать клич, чтобы торговые центры не выбрасывали овощи и фрукты, а передавали бы приюту", — резюмировал Вадим.