Жизнь в Риге на 30% дороже, чем на селе; расходы одиноких мужчин на 29% выше, чем у женщин

В прошлом году средние расходы на каждого члена семьи (домашнего хозяйства) составили 423 евро в месяц, в том числе в Риге — 521 евро, а в сельской местности — 356 евро, в других городах Латвии — 454 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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Больше всего денег у жителей Латвии уходит на покупку продуктов — около 98 евро в месяц на каждого члена семьи или 23,3% от общей корзины. На втором месте — расходы на транспорт — 61,69 евро или 14,6%, на третьем — содержание жилье (коммунальные платежи) — 61,51 евро или 14,6%.

Далее следуют расходы на отдых и помещение культурных мероприятий — 34,42 евро (8,1%), затраты на здравоохранение — 30,15 евро (7,1%), оплата различных услуг и товаров — 29,60 евро (7%), товаров для дома — 24,23 евро (5,7%), посещение кафе и ресторанов — 22,92 евро (5,4%), покупка одежды и обуви — 22,50 евро (5,3%), оплата услуг связи — 20,35 евро (4,8%), покупка алкогольных напитков и табачных изделий — 12,19 евро (2,9%), затраты на образование — 5,07 евро (1,2%).

Выходит, что треть (около 65%) расходов приходится на обеспечение ежедневных нужд.

По сравнению с 2016 годом в прошлом году на 50% выросли расходы семей на покупку товаров для дома, на 49% — на различные услуги, главным образом — страхование и посещение салонов красоты, на 43% — траты на посещение общепита и оплату гостиниц, на 41% — услуги связи, преимущественно — интернет.

Больше других тратят одинокие мужчины — в среднем по 609 евро в месяц, что на 29% больше, чем одинокие женщины. Отличает и пропорция расходов на те или иные нужны. Одинокие мужчины в разы больше женщин тратят на транспорт, алкогольные напитки и общепит, а у женщин больше средств уходит на услуги здравоохранения.

Учитывая тот факт, что доходы женщин в Латвии ниже, чем у мужчин, одинокие женщины на ежедневные нужны тратят до 50,3% от общих доходов, а одинокие мужчины — только 37,6%.

Расходы пары без детей на каждого члена семьи также выше — в среднем по 504 евро в месяц, а пар с детьми — 424 евро в месяц.