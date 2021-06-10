Журнал: ЕС сокращает использование пестицидов, а в Латвии их используют все больше

Латвия занимает второе место в Европейском союзе по темпам роста использования пестицидов. В то время как рынок пестицидов в Латвии и пяти других странах-членах растет, в ЕС в целом он сокращается, достигнув в 2019 году исторического минимума с момента начала измерений — 333,4 тысячи тонн, пишет журнал Ir.

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В рабочую группу Министерства охраны окружающей среды и регионального развития поступила инициатива запретить опрыскивание в пределах километра от сельских домов, что означало бы запрет на использование пестицидов на 97% сельскохозяйственных земель. Европейский зеленый курс призывает страны уделять больше внимания органическому сельскому хозяйству в надежде сократить использование пестицидов вдвое в течение следующего десятилетия.

"Если мы сравним, где мы находимся в европейском масштабе, то мы находимся внизу. Мы одни из самых "зеленых"", — так комментирует количество используемых в Латвии пестицидов директор департамента защиты растений Государственной службы защиты растений Лига Бренце. Увеличение использования пестицидов связано с увеличением площади сельскохозяйственных земель и выращиванием культур, требующих более широкого использования средств защиты растений. По данным службы, посевные площади в Латвии за последние десять лет увеличились на 41%, а экспорт сельскохозяйственной продукции за 15 лет вырос в десять раз. По количеству активного ингредиента пестицидов на гектар в 2019 году Латвия действительно находится в числе самых "зеленых" стран. По данным Государственной службы защиты растений, в Латвии используется 840 граммов на гектар — по сравнению со средним показателем в ЕС в 2,05 килограмма.

Однако данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывают, что в 2018 году в Латвии использовалось в среднем 1,2 кг пестицидов на гектар. Согласно такой статистике, Латвия занимает 14-е место среди 37 стран, опережая по использованию пестицидов такие страны, как Литва, Эстония, Дания, Норвегия, Швеция и др.