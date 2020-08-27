Журнал: после убийства Мартиньша Бункуса были опустошены его сейфы

После убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса были опустошены его сейфы в банке SEB и ABLV, сообщает LETA со ссылкой на журнал Ir. Оба сейфа были оформлены на имя бабушки Бункуса, но их использовал внук.

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У Бункуса в ABLV были два сейфа, но крупнейший был на имя бабушки. Пожилая женщина, чья дееспособность ограничена, вскоре после убийства пришла в банк и забрала содержимое сейфа — "несколько мешочков и толстую пачку денег в разных валютах". Мать усопшего Даце Бункус считает, что ее бывший муж и брат Мартинша Каспарс знали об этом. Кроме того, на следующий день после убийства был опустошен сейф в банке SEB, где Бункус хранил важные документы и деньги, рассказала мать.

Даце Бункус считает, что из-за этого полиция не смогла узнать о крупных суммах наличных денег, которые хранил ее сын, а также не получила доступ к важным документам. Поэтому женщина бьет тревогу о возможных незаконных действиях со стороны членов семьи, которые могли помешать расследованию.

Журнал Ir отмечает, что полиция, скорее всего, не знала о содержании сейфов. В свою очередь, их наличие и регистрация на имя бабушки свидетельствует о крупных суммах неизвестного происхождения. Это противоречит декларации должностного лица Мартиньша Бункуса за 2017 год — он в ней не задекларировал наличные деньги.

За два года полиции не удалось идентифицировать, с чем связано тщательно спланированное убийство Бункуса, сообщает издание. Главная версия — убийство связано с его профессиональной деятельностью. В последние годы жизни Бункус работал над ликвидацией Trasta komercbanka, официально заработав более миллиона евро, а также был причастен к процессу ликвидации ABLV, выступая против самоликвидации банка. Мать Бункуса пыталась обратить внимание полиции на его работу с Trasta komercbanka. По ее мнению, брат Мартиньша Каспарс играл значительную роль в ликвидации банка и тесную связь с администратором неплатежеспособности банка Армандом Расой, косвенно получая от него деньги.

Раса отказался комментировать слова Даце Бункус, а также не ответил на вопрос, было ли задействовано бюро Бункуса в ликвидации Trasta komercbanka. Каспарс Бункус отрицает свою связь с процессом ликвидации Trasta komercbanka. Бункус также отказался отвечать на вопросы, связанные с содержимым сейфов.

По данным журнала Ir, в 2018 году Раса и его помощник в рамках ликвидации TKB получили 1,12 млн евро, в 2019 году — 1,38 млн евро, а в этом году за первые полгода 1,24 млн евро. Притом в 2018 году он задекларировал доходы размером в 249 000 евро, а в 2019 году — 273 000 евро. "Получается, что Раса скрытым помощникам отдал более 70% от общего вознаграждения по делу TKB — неполные 1,5 млн евро за два года", — пишет журнал. Ни Бункус, ни Раса не прокомментировали эти данные по сути.