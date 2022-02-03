Доходы Риги в этом году вырастут, но столица сетует на финансовую "обделенность" и нехватку средств на инфраструктуру, надеясь занять денег на ремонт разрушающихся мостов, сообщает агентство LETA со ссылкой на журнал Ir.

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Бюджет устойчивости — так мэр Риги Мартиньш Стакис назвал утвержденный на прошлой неделе бюджет Рижской думы на этот год.

А именно, муниципалитет должен поддерживать социальную защищенность, помогая населению в условиях роста цен на энергоносители, а также свои услуги, повышая заработную плату тем работникам, размер оплаты труда которых отстает от рыночного уровня. И по доходам, и по расходам этот бюджет будет рекордным, равно как и запланированный дефицит в 159 миллионов.

Это не означает, что образуется нехватка средств, потому что у думы есть деньги на счетах, успокаивают в департаменте финансов.

В этом году дума определила три бюджетных приоритета: конкурентоспособность самоуправления, социальная поддержка и транспортная инфраструктура.

Самоуправлению не хватает рабочей силы, например, санитаров, бухгалтеров, нянечек, полицейских, работников строительного управления и социальных служб, объясняет директор финансового департамента Улдис Ракстиньш.

"В прежние годы было достаточно забот — роспуск думы, временная администрация — на протяжении нескольких лет было не до качественного пересмотра системы оплаты труда работников среднего звена. Таких работников, которые являются опорой в работе думы", — отмечает он.