Журнал: США направят Украине дроны, разработанные в Латвии

В новый пакет военной помощи Украине США включили дроны Penguin, разработанные латвийской компанией Edge Autonomy Riga (ранее UAV Factory). Об этом сообщает журнал Forbes.font>

Дроны Penguin производит материнская компания Edge Autonomy на заводе в Калифорнии. Это гражданские беспилотники, которые можно использовать и для военных задач. Они напоминают турецкие дроны Bayraktar TB-2, но имеют меньший размах крыльев — от 3,2 до 3,5 метров.

В пакет помощи Украине, скорее всего, войдут модели Penguin B и Penguin C, заказ на которые Edge Autonomy получил в 2022 году, пишет Forbes. Обе модели универсальны и могут перевозить различные грузы, однако Penguin C имеет улучшенную аэродинамику, больший радиус действия и время полета в 20 часов. Большинство дронов Penguin запускается с помощью катапульты, но некоторые модификации Penguin C имеют возможности вертикального взлета и посадки.

Одна из особенностей этих дронов (особенно Penguin B) — модульная конструкция, которая позволяет адаптировать их под разные задачи. Грузоподъемность дронов составляет примерно четыре килограмма, и этого более чем достаточно сенсоров высокого разрешения и видеокамер для сбора и анализа данных, указывает Forbes. Сейчас дроны используются в различных сферах экономики, в том числе в сельском хозяйстве, а также для мониторинга инфраструктуры, научных исследований, а также в военной сфере.

Украина ранее уже использовала Penguin в войне против России. По мнению Forbes, включение Penguin в пакет помощи соответствует потребностям Украины на текущем этапе конфликта. Дроны играют важную роль в контрнаступлении Украины. Украинским силам нужно преодолевать минные поля, прорывать линию обороны и бороться с российской артиллерией. Модульная архитектура программного обеспечения Penguin позволяет сделать дроны более устойчивыми против средств радиоэлектронной борьбы.

В 2022 году оборот Edge Autonomy Riga составил 21,196 миллиона евро, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. Прибыль компании увеличилась в 8,2 раза и составила 4,493 миллиона евро. Компания была зарегистрирована в 2009 году, и ее уставной капитал составляет 1 041 505 евро. Она принадлежит американской компании Edge Autonomy Holdings, LLC.